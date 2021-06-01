01 Haziran 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberleri: A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in doğum günü kutlandı

Şenol Güneş'in doğum günü kutlandı
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 01.06.2021

Son dakika spor haberleri: Teknik Direktörü 'in 69. yaş günü, ’ın kampında kutlandı.

'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 'ın da katıldığı öğle yemeğinde Kaptanı , tüm oyuncular adına takımın hediyesini 'e sundu. için tarafından kendisinin ve tüm takımın görsellerinin bulunduğu özel bir pasta hazırlanırken, deneyimli çalıştırıcı tüm ekiple hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bu jest için emeği geçen herkese teşekkür eden Güneş, kampta tüm takımla birlikte doğum gününü kutlamaktan çok mutlu olduğunu belirtti.


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