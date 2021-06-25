Son dakika spor haberi: Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho milli futbolcu Merih Demiral'ı istiyor!

Başarısız geçen Tottenham macerasının ardından görevine son verilen ve yeni sezon için Roma ile anlaşan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, transfer için stoper mevkisi için Merih Demiral'ı belirledi.

MERİH DEMİRAL LİSTESİNDE

Sky Sport'un haberine göre Mourinho'nun listesinde bir Türk yer alıyor. Habere göre Portekizli teknik direktör Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor.

JUVE 40 MİLYON İSTİYOR!

Çalıştırdığı takımlara transferde harcattığı rakamlarla dikkat çeken Jose Mourinho, Roma'da da benzer bir durumu yaşatacağının sinyalini verdi.

Roma'nın sınırlarını zorlayan Juventus, Merih Demiral'ın gidişine izin vermek için takas ya da taksit olmaksızın nakit 40 milyon Avro talep ediyor.

Eğer bu satış gerçekleşirse Merih Demiral, Roma tarihindeki en pahalı transfer olacak. Roma bugüne kadar en yüksek bedeli Fiorentina'dan transfer ettiği Gabriel Batistuta için ödemiş ve kasasından 36 milyon Avro çıkmıştı.

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