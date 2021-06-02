Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosu açıklandı! İşte çıkarılan 4 isim
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 30 kişilik aday kadrodan 4 futbolcuyu çıkardı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Gökhan Akkan, Efecan Karaca, Halil Akbunar ve Mahmut Tekdemir'in, EURO 2020 kadrosunda yer almayacağı duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) kadrosu belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Güneş, EURO 2020 kadrosunda Gökhan Akkan, Halil Akbunar, Efecan Karaca ve Mahmut Tekdemir'e yer vermedi.
Milli takımın 26 kişilik EURO 2020 kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)
Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Cengiz Ünder (Leicester City), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)
Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray)
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