02 Haziran 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosu açıklandı! İşte çıkarılan 4 isim

Millilerin EURO 2020 kadrosu açıklandı! İşte çıkarılan 4 isim
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 Giriş Tarihi: 02.06.2021

Teknik Direktörü , 30 kişilik aday kadrodan 4 futbolcuyu çıkardı. 'ndan yapılan açıklamaya göre, , , ve 'in, kadrosunda yer almayacağı duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası () kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör , EURO 2020 kadrosunda , , ve 'e yer vermedi.

Milli takımın 26 kişilik EURO 2020 kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Cengiz Ünder (Leicester City), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray)

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