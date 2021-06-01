01 Haziran 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Göztepe forması giyen Halil Akbunar A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!

İlk isim belli oldu! A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 Giriş Tarihi: 01.06.2021

ekiplerinden forması giyen , sakatlığı sebebiyle 'ımızın kadrosundan çıkarıldı. | Son dakika spor haberleri

'ye 'da hazırlanan 'da teknik direktör , maçının ardından 30 kişilik aday kadronun 26'ya düşeceğini açıklamıştı. A 'da kadrodan çıkarılan ilk isim oldu.

'un haberine göre; forması giyen Halil Akbunar sakatlığından dolayı şampiyona kadrosunda yer alamayacak. Tecrübeli futbolcunun kısa süre içinde Antalya kampından ayrılacağı ifade edildi.

KAMPTAN AYRILIYOR

Milli Takım'da Göztepeli Halil Akbunar sakatlığından dolayı şampiyona kadrosunda yer alamayacak. Halil, kamptan ayrılıyor.

ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?

Ay-yıldızlıları çalıştıran Şenol Güneş, "Bir karar vereceğim, bugün müsabaka oynadık şu anda Allah'a şükür sakatlık yok, yarın ne olur bilmiyoruz. Son ana kadar bekleyeceğim ve kadrodan çıkacak 4 oyuncu için karar vereceğim. Bunun heyecanını ve zorluğunu yaşıyorum. Kolay bir karar değil" demişti.

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