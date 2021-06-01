Son dakika spor haberi: Göztepe forması giyen Halil Akbunar A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!

EURO 2020'ye Antalya'da hazırlanan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, Gine maçının ardından 30 kişilik aday kadronun 26'ya düşeceğini açıklamıştı. A Milli Takım'da kadrodan çıkarılan ilk isim Halil Akbunar oldu.

Ajansspor'un haberine göre; Göztepe forması giyen Halil Akbunar sakatlığından dolayı şampiyona kadrosunda yer alamayacak. Tecrübeli futbolcunun kısa süre içinde Antalya kampından ayrılacağı ifade edildi.

KAMPTAN AYRILIYOR

Milli Takım'da Göztepeli Halil Akbunar sakatlığından dolayı şampiyona kadrosunda yer alamayacak. Halil, kamptan ayrılıyor.

ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?

Ay-yıldızlıları çalıştıran Şenol Güneş, "Bir karar vereceğim, bugün müsabaka oynadık şu anda Allah'a şükür sakatlık yok, yarın ne olur bilmiyoruz. Son ana kadar bekleyeceğim ve kadrodan çıkacak 4 oyuncu için karar vereceğim. Bunun heyecanını ve zorluğunu yaşıyorum. Kolay bir karar değil" demişti.

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