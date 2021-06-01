01 Haziran 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: A Millilerin Antalya kampı tamamlandı!

A Millilerin Antalya kampı tamamlandı!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 01.06.2021

A Milli Takım, öncesinde 'da yaptığı hazırlık kampını gerrçekleştirilen antrenman ile tamamladı. maçında oynayan oyuncular yenilenme idmanı yaparken, diğer futbolcular ısınma hareketlerinden sonra istasyon ve top kazanma çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Çalışmaya katılmadı, ve bireysel performans antrenörü ile antrenman yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

, öncesinde 'da yaptığı hazırlık kampını bu akşamki antrenman ile tamamladı.

Ay-Yıldızlılar, son çalışmasını Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında gerçekleştirdi. Teknik Direktör yönetiminde saat 18.30'da başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

maçında oynayan oyuncular yenilenme idmanı yaparken, diğer futbolcular ısınma hareketlerinden sonra istasyon ve top kazanma çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Çalışmaya katılmadı, ve bireysel performans antrenörü ile antrenman yaptı.

A Milli Takım, 'ye ait özel uçakla 'ya gidecek ve turnuva öncesi son hazırlık maçını 3 Haziran Perşembe günü kentinde ile yapacak.

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