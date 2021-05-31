31 Mayıs 2021, Pazartesi

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Son dakika spor haberi Mert Günok Türkiye - Gine maçı sonrası konuştu! "Herkes elinden geleni yaptı!"

Mert Günok: Herkes elinden geleni yaptı!
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Giriş Tarihi: 31.05.2021

, hazırlıkları kapsamında kampındaki ikinci maçında ile karşılaştı. Mücadele başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Türkiye - Gine maçının ardından milli oyuncumuz açıklamalarda bulundu. Günok, "Kamp boyunca zorlu idmanlar yapıyoruz. EURO 2020'ye az süre kaldı, son idmanlar ağır geçiyor. Takım değişerek oynuyor. Ancak herkes elinden geleni yaptı" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

, hazırlıkları kapsamında kampındaki ikinci maçında ile karşılaştı. Mücadele başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

'ın başarılı kalecisi Gine karşılaşmasının ardından, "Maçta biraz zorlandık. Özellikle fizik açıdan biraz zorlandık. İlk yarı eksik kaldık. Oyuna hükmetmek isterdik. Kamp boyunca zorlu idmanlar yapıyoruz. EURO 2020'ye az süre kaldı, son idmanlar ağır geçiyor. Takım değişerek oynuyor. Ancak herkes elinden geleni yaptı" dedi.

Türkiye 0-0 Gine (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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