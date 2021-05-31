Son dakika spor haberi Mert Günok Türkiye - Gine maçı sonrası konuştu! "Herkes elinden geleni yaptı!"

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıkları kapsamında Antalya kampındaki ikinci maçında Gine ile karşılaştı. Mücadele başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Türkiye - Gine maçının ardından milli oyuncumuz Mert Günok açıklamalarda bulundu. Günok, "Kamp boyunca zorlu idmanlar yapıyoruz. EURO 2020'ye az süre kaldı, son idmanlar ağır geçiyor. Takım değişerek oynuyor. Ancak herkes elinden geleni yaptı" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıkları kapsamında Antalya kampındaki ikinci maçında Gine ile karşılaştı. Mücadele başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

A Milli Takım'ın başarılı kalecisi Mert Günok Gine karşılaşmasının ardından, "Maçta biraz zorlandık. Özellikle fizik açıdan biraz zorlandık. İlk yarı eksik kaldık. Oyuna hükmetmek isterdik. Kamp boyunca zorlu idmanlar yapıyoruz. EURO 2020'ye az süre kaldı, son idmanlar ağır geçiyor. Takım değişerek oynuyor. Ancak herkes elinden geleni yaptı" dedi.

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