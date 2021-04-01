01 Nisan 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın fikstürü belli oldu!

Potanın Perileri'nin fikstürü belli oldu!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 Giriş Tarihi: 01.04.2021

'nın 17-27 Haziran'da ile 'nın ortaklaşa düzenleneceği 'nda oynayacağı maçların programı belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçlarını 'nın kentinde oynayacak ay-yıldızlı ekip C Grubu'ndaki ilk sınavında 17 Haziran Perşembe günü TSİ 19.00'da ile karşılaşacak.

Milliler, 18 Haziran Cuma günü ikinci maçında ile TSİ 13.00'te karşı karşıya gelirken, gruptaki son maçında ise 20 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da ile mücadele edecek.

Grup aşamasını ilk sırada tamamlayan 4 takım doğrudan çeyrek finale yükselecek. İkinci ve üçüncü sırada yer alan takımlar, çapraz eşleşme ile belirlenecek maçlarda çeyrek final mücadelesi verecek.

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