İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool forması giyen A Milli futbolcumuz Ozan Kabak, EURO 2020 öncesinde açıklamalarda bulundu. Avrupa Şampiyonası hakkında konuşan genç oyuncu, "Finali düşünerek uyumak istiyorum" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Milli Takımımızın genç ve başarılı stoperi Ozan Kabak, A Milli Takım kampında TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Kişisel kariyeri hakkında konuşarak sözlerine başlayan Ozan Kabak, "Her zaman hayallerim yüksekti ama bu kadar kısa sürede buralara gelmeyi zor görüyordum. Doğru tercihler, doğru planlama ve çok çalışarak buralara geldik. Türkiye Ligi, Almanya Ligi, İngiltere ve Avrupa Şampiyonası… Çok gururlu ve çok heyecanlıyım. Almanya Ligi'nde 2 sene oynadım, Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi oynadım ama İngiltere başka bir seviye. 5 ay bile olsa orada oynamak bana çok şey kattı. Çok iyi takımlara, çok iyi santrforlara karşı oynadım. Klopp gibi bir hocayla çalıştım, Salah ve Mane ile antrenman yaptım. Benim için 5 ay çok iyi geçti, sanıyorum daha iyisi olamazdı." dedi.

"HER ŞABLONA HAZIRIZ"

Şampiyona öncesi 13 günlük hazırlık fırsatının bulunduğunu hatırlatan Kabak, tüm takımın yemeklerinde ve sohbetlerinde turnuva hakkında konuştuğunu belirtti.

Yıldız oyuncu, Milliler'in üçlü savunma tercihi hakkında da şunları kaydetti:

"Üçlü savunma zor değil ama üzerine çalışılması, antrenman yapılması gereken bir sistem. Stuttgart'ta, Schalke'de, Galatasaray'da üçlü oynadım. Merih de, Çağlar da, Kaan da oynadı. Hocamız bize en iyi taktiği çizecektir ama biz oyuncular olarak her şablona hazır oluruz."

"WIJNALDUM BANA 'ŞANSLISINIZ' DEDİ"

Liverpool'dan ayrılmadan önce Van Dijk ve Klopp ile konuştuğunu, her iki ismin de başarı dileklerini ilettiğini ifade eden Ozan Kabak, İngiliz ekibinin Hollandalı yıldızı Georginio Wijnaldum ile sohbetini aktardı:

"Liverpool'da da şampiyona için çok muhabbet ettik. Benim çok yakın arkadaşlarım Wijnaldum, Thiago, Van Dijk gibi isimlerdi. Onlarla Hollanda maçını konuştuk mesela, Wijnaldum bana 'Şanslısınız' dedi. Ben de ona sonucun şans olmadığını söyledim."

"FİNALİ DÜŞÜNEREK UYUMAK İSTİYORUM"

Liverpool'da geçirdiği 5 ay boyunca takım arkadaşlarıyla sık sık Avrupa Şampiyonası'nı konuştuğunu kaydeden Ozan Kabak, herkesin Türkiye'nin gücünü ve kalitesini bildiğini belirtti.

Ozan, turnuva hayalleriyle alakalı olarak, "Hayallerle açtık ropörtajı, hayallerle devam edelim. 11 Temmuz öncesi finali düşünerek uyumak istiyorum. Kim istemez ki şampiyonluğu… Herkes aynı cevabı verir bence." sözlerini kullandı.

Manchester City-Chelsea finali hakkında da görüşleri sorulan Milli oyuncu, "City apayrı bir düzeyde ve bir adım önde görüyorum ama Chelsea de Tuchel sonrası çok iyi futbol oynadı. Bizi de yendiler. Yine de City'yi bir adım önde görüyorum." dedi.

"TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Ozan Kabak, ropörtajın son diliminde sözlerini şöyle noktaladı:

"Türk halkına, milletine çok teşekkür ediyorum. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. İnanıyorum ki bu yolda bizi desteklemeye devam edecekler. Biz de onları gururlandırmak için elimizden geleni yapacağız."

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