Son dakika spor haberi: Spor yazarları Türkiye-Letonya maçını böyle yorumladı! "Hikayenin sonu..."

İşte bu saydığım sebeplerle, Hollanda gibi bir ekolü ve Norveç'i deplasmanda yenmek her ne kadar muhteşem olsa da Letonya galibiyeti tarifsiz bir hesabı göreceğinden, hayatım boyunca bende ayrı bir yere sahip olacaktı. Başta Şenol Güneş ve "Bizim Çocuklar" olmak üzere emeği geçen herkese yine de sonsuz teşekkürler. 20 yıl sonra ay yıldızlı formayı bir Dünya Kupasında daha görmek için kalbim heyecanla çarpıyor. Benim bu takıma inancım tam. Letonya'yı yenme hayalimin gerçekleşmesi içinse biraz daha bekleyeceğim, yapacak bir şey yok.

DİĞER

MİLLİ TAKIM HABERLERİ