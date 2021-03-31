Son dakika spor haberi: Spor yazarları Türkiye-Letonya maçını böyle yorumladı! "Hikayenin sonu..."
Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası elemelerinde G grubu 3. maçında Letonya'yı ağırladı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede Ay-yıldızlı ekip rakibiyle 3-3 berabere kaldı. Spor yazarları da bu mücadeleyi dikkat çeken ifadelerle yorumladı.
REHA KAPSAL - DEĞİŞTİRMEZ!
Hollanda ve Norveç galibiyetlerinde planımız; topu rakibe bırakıp çok doğru alanları kontrol edip, hızlı öne doğru çıktığımız hücumlarda, bununla beraber duran topları da iyi kullanarak goller bulup, 6 puan almıştık. Letonya da bize topu bırakıp, daha kendi yarı alanında kabul edip, yerleşik savunmaya, set hücumu yapmaya zorladı. Bu ilk iki maçta oynamadığımız oyun kurgusuydu. Bir de buna 6 günde çıktığımız 3. Dünya Kupası eleme maçı olunca, ilk milli takım açıklandığında kadrodan 8 oyuncu da son Letonya maçında kadroda olmayışı, maça da erken gol bulup başlayıp arkasından ikinci yarı skoru 3-1'e getirmemizle beraber oyunu tutamadığımız gibi oyun içinde gel-gitler yaşamaya başladık.
Bunda yalnız özellikle orta saha, hücum oyuncularımıza fiziksel yük binmesiyle açıklanmayacağı gibi saha içinde zihinsel olarak da Letonya'yı hafife almış bir milli takım görüntüsü vardı. Oyuna istediğimiz hızı veremediğimiz gibi çabuk oynayamadık, topa ritim veremedik, çok çabuk yön değiştiremedik. Bununla beraber hücum kanadımız daha çok sağ taraf oldu. Halbuki Caner; iki santrforlu Burak ve Kenan'la başladığımız oyunda daha fazla orta yapsın diye tercih edilmişti. Hücuma çıkamadığı gibi Caner; yenilen bir ve ikinci golde de pozisyon alma ve yerleşim hatası da yaptı.
Oyunun 3-2'lik olduğu bölümde Hakan sakatlığından dolayı çıkmış olabilir, Yusuf kalabilirdi. Burada daha defansif oyuncularla topa da sahip olarak oynayamadık. Fiziksel olarak da oyundan düştüğümüzde Letonya üstümüze gelmeye başladı. Özellikle fiziksel düşüş son 30 dakikalık bölümde daha bariz belli olmaya başladı. Bir de buna uzun boylu rakibimizin duran toplardaki etkinliğini kesemememiz, yerleşim hatası yaptığımız o onlarda ikinci ve üçüncü golü yemememize neden oldu. Ve de nerdeyse duran toptan birbirlerine yakın goller yedik.
Rakibin oyundan daha fazla tehdit ettiği en önemli iki güçlü yönü; fiziksel kapasitesi ve duran toplar. Bunları da bu iki özelliğini maçın ikinci yarısında kendi lehine çevirmesini bildiler. Skoru aldıktan sonraki topla aktif dinlenmeyi doğru yapamamamız, çabuk yaptığımız pas hataları ve konsantrasyon eksikliğimiz maçtan 1 puanla ayrılmamıza neden oldu.
Letonya gibi Cebelitarık ve Karadağ maçları da rakibin topu bize bıraktığı oyunlar olacaktır. Mutlaka bu sıkışık fikstürden sonraki Dünya Kupası grup elemelerinde gerekli dersleri çıkartıp, daha farklı ve olumlu oynayacağımızdan hiç şüphem yok. Şenol Güneş gibi oyunu ve oyuncuları geliştiren başarılı bir teknik adamımız olduğu gibi kaliteli ve arkadaşlık bağları kuvvetli bir oyuncu topluluğu var. Letonya'yla berabere kalmamız "BU HİKAYENİN SONUNU DEĞİŞTİRMEZ" çünkü bu milli takım gruptan birinci olarak çıkma başarısını gösterebilecek potansiyele fazlasıyla sahip.
TURGAY DEMİR - ÇEKME BİR LETONYA!
Futbolda yazılı olmayan bir kural gibidir, ters gelmek! Bazı takımlar, bazı takımlara ters gelir... Letonya da bize ters geliyor. Bundan önceki ilk galibiyetimizi Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra almışız… Sonra ya yenilmişiz ya da berabere kalmışız… Bu bile psikolojik olarak bizi etkiliyor. Dün yine etkiledi… Klasik bir deyimimiz vardır, kapanan takımlara karşı ilk golü erken bulursanız düğümü çözersiniz deriz… Letonya karşısında golü erken değil çok erken bulduk… Neredeyse maça galip başladık… Buna rağmen çok zorlandık.
Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşuyla farkı ikiye çıkarınca ohh dedik; maç bitti! Bitmemiş! Çünkü hemen ardından Letonya karşılık verdi… Maçın kontrolü bizde, topla oynuyoruz, tempoyu istediğimiz gibi ayarlıyoruz ama gelin görün ki kanatları yeteri kadar etkili kullanıp maçı kotaramıyoruz… Mert Müldür baktı ki öndekiler yapamıyor aldı topu ayağına sağdan bir bindirdi ki, tutabilene aşk olsun… Penaltıyı alana kadar durmadı… Burak'la üç yaptık sonra yine durduk… Dahası yine gol yedik…
Şenol hoca baktı ki atmakla kazanamıyoruz, yememek adına değişiklikler yaptı. Yusuf Yazıcı ve Hakan Çalhanoğlu'nu çıkarıp Umut Meraş ve Taylan Antalyalı'yı sahaya sürdü. Caner sol öne Umut arkaya geçince rakip kaleye gitmeden uzun ortalarla çözüm aramaya başladık… Çok şükür kalan bölümde skoru koruduk… Yoksa bir kez daha Letonya kazası yaşayacaktık ki, Hollanda ve Norveç maçları sonrasında dünya bizi konuşurken komik olurdu… Yıllar önce "Çek bir Letonya" dediğimiz günden beri adamlar bizi hırpalıyor. Bundan sonra diyeceğimiz şu; çekme bir Letonya!
SERKAN KORKMAZ - TARİFSİZ ÜZÜNTÜ
Dün akşamki maç bir dostluk maçı bile olsa bu üç maçlık serinin en önemlisiydi bana göre. İki zorlu rakip karşısında alınan altı puanın kıymete binmesi için, Letonya'yı yenmek, kazanılacak 3 puandan çok daha fazlasıydı benim için. 2000'de G.Saray, UEFA Kupasını ve Süper Kupa'yı müzesine götürmüş, Milli takımımız iki yıl sonra Dünya Kupasında tarih yazmıştı. Dünya üçüncüğümüzle gezegenin Türk futboluna ilgisi tavan yapmıştı.
2003'te Fransa'daki Konfederasyon Kupası maçlarında yine çok başarılı olmuş ve Euro 2004'ün gizli favorileri arasında görülmeye başlamıştık. Fakat işi elemelerde bitiremeyip, baraj maçlarında, en son 1924'te yendiğimiz Letonya ile eşleşmiştik. Kabus gibi iki maçtan sonra elenip Yunanistan'ın kazandığı Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkımızı kaybetmiştik. Gençler izlemedikleri için bilmez ama Avrupa Şampiyonu olan o Yunanistan'dan çok daha iyi bir takımdık. 2002'de halk kahramanı olan Şenol Güneş'in kariyeri de ağır bir darbe almıştı.
İşte bu saydığım sebeplerle, Hollanda gibi bir ekolü ve Norveç'i deplasmanda yenmek her ne kadar muhteşem olsa da Letonya galibiyeti tarifsiz bir hesabı göreceğinden, hayatım boyunca bende ayrı bir yere sahip olacaktı. Başta Şenol Güneş ve "Bizim Çocuklar" olmak üzere emeği geçen herkese yine de sonsuz teşekkürler. 20 yıl sonra ay yıldızlı formayı bir Dünya Kupasında daha görmek için kalbim heyecanla çarpıyor. Benim bu takıma inancım tam. Letonya'yı yenme hayalimin gerçekleşmesi içinse biraz daha bekleyeceğim, yapacak bir şey yok.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig