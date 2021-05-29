29 Mayıs 2021, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım oyuncuları Mert Günok ve Kaan Ayhan açıklamalarda bulundu

Kaan Ayhan ve Mert Günok basınla buluştu! İşte o açıklamalar...
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 Giriş Tarihi: 29.05.2021

Son dakika spor haberleri: futbolcuları ve basın toplantısı düzenledi. Kaan Ayhan yapmış olduğu açıklamada "Antrenmanlarda olsun, maçlarda olsun çok şey öğrendim. Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyoruz" derken, Tecrübeli kaleci Mert ise, "Pandemiden dolayı 1 sene ertelenen bir şampiyonaya hazırlanıyoruz. 2 sene öncesine döndüğümüzde bu ekip ilk kamptan itibaren başarılı olabileceğini hissettirdi" ifadelerinde bulundu.

futbolcuları ve basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Milliler kamp sürecinde oynadığı ilk hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 mağlup etmişti.

MERT GÜNOK'UN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR

Pandemiden dolayı 1 sene ertelenen bir şampiyonaya hazırlanıyoruz. 2 sene öncesine döndüğümüzde bu ekip ilk kamptan itibaren başarılı olabileceğini hissettirdi. Biz de grup olarak bu sinerjiyi her zaman hissettim ve sonunda şampiyonaya katılmaya hak kazandık. EURO 2020'de başarılı olabilmek için çok çalışıyoruz ve başarılı olacağımızdan eminim. Burada çok değerli kaleci arkadaşlarımızla kamptayız. Herkes birbirine destek oluyor. Ben de elemelerde oynamıştım. Kimin oynayacağı konusunda karar hocamızın.

A Milli futbolcular Kaan Ayhan ve Mert Günok medya mensuplarıyla buluştu

KAAN AYHAN'IN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR

Antrenmanlarda olsun, maçlarda olsun çok şey öğrendim. Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyoruz. Milli takım kariyerimde kendimi çok şanslı hissediyorum. Geride uzun bir yol bıraktık elemelerde, şimdi önümüzde uzun bir yol daha var. İnşallah daha güzel günler göreceğiz. Çok dengeli bir gruba denk geldik. İtalya biraz daha taktiğe yönelik oynuyor ve tecrübeli bir takıma sahip. Ancak biz de büyük ülkelerle başarılı bir şekilde mücadele ettik. Bunu tekrarlayabiliriz. Şansımız var. Defans oyuncusu olarak ilk görevim mümkün olduğu kadar gol yememek. Ama gollerimle de takıma katkı sağlamak istiyorum. Kimin gol attığı önemli değil.

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