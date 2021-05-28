A Milli Takım futbolcuları Halil Dervişoğlu ve Altay Bayındır açıklamalarda bulundu!

Son dakika spor haberleri: A Milli Takım futbolcuları Halil Dervişoğlu ve Altay Bayındır medya mensuplarının sorularını yanıtladı! Genç file bekçisi sakatlığı ile alakalı bir sıkıntı olmadığını açıkladı.

Milli futbolcular Halil Dervişoğlu ve Altay Bayındır, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Genç file bekçisi Altay Bayındır, Azerbaycan'la oynanan hazırlık maçında yaşadığı sakatlığın ciddi olmadığını dile getirdi.

ALTAY BAYINDIR'IN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR

Maçta talihsiz bir sakatlık yaşadım ama çok şükür ciddi bir problem yok. Tedavim devam ediyor. Sağlıklı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Büyük bir gurur ve onur yaşadım. İlk kez A Milli Takım'da oynadım. Daha niceleri olur inşallah. Milli Takım için elimden geleni her zaman yapacağım. Fenerbahçe'deki sakatlığımda erken teşhis ve doğru ameliyat çok önemliydi. Çok dikkat ettim. Tedavi süreci iyi yönetildi. Hızlı döndüm, mutluyum.



HALİL DERVİŞOĞLU'NUN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR

Şenol hocama çok teşekkürler bana güvendiği için. İlk maçımda gol attım çok muyluyum. Daha iyi performans sergileyerek A Milli Takım'a katkı sağlamak istiyorum. Asıl mevkiim santrfor. Şenol Hoca hangi bölgede görev verirse, oynarım. Elimden gelenin fazlasını yaparım. Burak Yılmaz, Enes Ünal gibi iyi santrforlar var. İnşallah ben de daha fazla katkı sağlarım ve o seviyeye gelirim.

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