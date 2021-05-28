28 Mayıs 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım futbolcuları Halil Dervişoğlu ve Altay Bayındır açıklamalarda bulundu!

Altay Bayındır'dan sakatlık açıklaması!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 Giriş Tarihi: 28.05.2021

Son dakika spor haberleri: futbolcuları ve medya mensuplarının sorularını yanıtladı! Genç file bekçisi sakatlığı ile alakalı bir sıkıntı olmadığını açıkladı.

Son dakika spor haberleri: futbolcuları ve medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

Milli futbolcular Halil Dervişoğlu ve Altay Bayındır, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Genç file bekçisi Altay Bayındır, Azerbaycan'la oynanan hazırlık maçında yaşadığı sakatlığın ciddi olmadığını dile getirdi.

A Milli futbolcular Altay Bayındır ve Halil Dervişoğlu medya mensuplarının sorularını yanıtladı

ALTAY BAYINDIR'IN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR

Maçta talihsiz bir sakatlık yaşadım ama çok şükür ciddi bir problem yok. Tedavim devam ediyor. Sağlıklı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Büyük bir gurur ve onur yaşadım. İlk kez A Milli Takım'da oynadım. Daha niceleri olur inşallah. Milli Takım için elimden geleni her zaman yapacağım. Fenerbahçe'deki sakatlığımda erken teşhis ve doğru ameliyat çok önemliydi. Çok dikkat ettim. Tedavi süreci iyi yönetildi. Hızlı döndüm, mutluyum.

HALİL DERVİŞOĞLU'NUN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR

Şenol hocama çok teşekkürler bana güvendiği için. İlk maçımda gol attım çok muyluyum. Daha iyi performans sergileyerek A Milli Takım'a katkı sağlamak istiyorum. Asıl mevkiim santrfor. Şenol Hoca hangi bölgede görev verirse, oynarım. Elimden gelenin fazlasını yaparım. Burak Yılmaz, Enes Ünal gibi iyi santrforlar var. İnşallah ben de daha fazla katkı sağlarım ve o seviyeye gelirim.

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