27 Mayıs 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Türkiye-Azerbaycan | CANLI

Türkiye-Azerbaycan | CANLI
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 27.05.2021

'nde 3 maçta 7 puan toplayan , başarılı grafiğini 'nda da sürdürmek istiyor. 'da için kampa giren ay-yıldızlılar, Azerbaycan ile özel maçta karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...

'da için kampa giren ay-yıldızlılar, Azerbaycan ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...

TÜRKİYE-AZERBAYCAN İLK 11'LER

Türkiye: Altay, Mert, Çağlar, Merih, , , , , , , .

Azerbaycan: Balayaev, Medvedev, , Krivotsyuk, Cafarguliyev, Mahmudov, Karayev, , İbrahimli, Alaskarov, Sheydayev.


TÜRKİYE - AZERBAYCAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Azerbaycan maçı saat 20:00'de başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

8. RANDEVU

8. randevu Burak'a övgü Kalıcı olacağım 'Bu takım herkesi yenebilecek güçte' Güneş'in 74. maçı 2021'in 4. sınavı 'Zorluk çıkarmak için uğraşacağız!' 'Dualarımız Türkiye'yle' TÜRKİYE, tarihinde 8. kez Azerbaycan ile karşılaşacak. , daha önce oynanan 7 maçın 5'ini kazanırken, 1 yenilgi aldı, 1 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. 4'ü resmi, 3'ü özel bu müsabakalarda 9 kez rakip fileleri havalandıran ay-yıldızlılar, kalesinde ise 2 gol gördü.

GÜNEŞ'İN 74. MAÇI

Ay-yıldızlı ekibin başında ikinci dönemini yaşayan , bugün 74. maçına çıkacak. Güneş, A Milli Takım Teknik Direktörü olarak 53'ü resmi, 20'si özel 73 maçta görev yaptı. Tecrübeli hoca, bu karşılaşmalarda 35 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 116 gol atarken, kalesinde 73 gole engel olamadı

2021'İN 4. SINAVI

Avrupa Şampiyonası öncesi bugün Azerbaycan ile hazırlık karşılaşmasına çıkacak olan A Milli Takım, 2021'deki 4. maçını oynayacak. 'nde bu yılın ilk maçında Hollanda'yı 4-2 yenen milliler, daha sonra Norveç'i 3-0 mağlup etmiş, Letonya'yla da 3-3 berabere kalmıştı.

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