30 Mart 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

Türkiye Letonya maçı öncesi Uğurcan Çakır'dan paylaşım!

Letonya maçı öncesi Uğurcan'dan paylaşım!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 30.03.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda A Milli Takım'ımımız 3. maçında Letonya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde Ay-yıldızlılarımızın kalecisi Uğurcan Çakır'dan paylaşım geldi.

2022 FIFA Dünya Kupası grup elemelerine fırtına gibi başlayan Milli Takım'ımız, önce Hollanda'yı ardından Norveç'i mağlup etmeyi başarmıştı.

G Grubu 3. maçında Letonya ile karşılaşacak A Milliler, bu maç öncesi mutlak galibiyet hedeflerken, kalemizi koruyan Uğurcan Çakır'dan mesaj geldi.

Uğurcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizi mutlu edeceğimiz bir gece için hazırız" dedi.

İşte o paylaşım;

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