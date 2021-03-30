30 Mart 2021, Salı
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2022 FIFA Dünya Kupası grup elemelerine fırtına gibi başlayan Milli Takım'ımız, önce Hollanda'yı ardından Norveç'i mağlup etmeyi başarmıştı.
Türkiye Letonya maçı öncesi Uğurcan Çakır'dan paylaşım!
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda A Milli Takım'ımımız 3. maçında Letonya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde Ay-yıldızlılarımızın kalecisi Uğurcan Çakır'dan paylaşım geldi.
2022 FIFA Dünya Kupası grup elemelerine fırtına gibi başlayan Milli Takım'ımız, önce Hollanda'yı ardından Norveç'i mağlup etmeyi başarmıştı.
G Grubu 3. maçında Letonya ile karşılaşacak A Milliler, bu maç öncesi mutlak galibiyet hedeflerken, kalemizi koruyan Uğurcan Çakır'dan mesaj geldi.
Uğurcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizi mutlu edeceğimiz bir gece için hazırız" dedi.
İşte o paylaşım;
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