Son dakika transfer haberleri: Burak Yılmaz böyle açıkladı! Nereye transfer olacak?
A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Burak Yılmaz basın toplantısı düzenledi. Burak, geleceğiyle çarpıcı sözler söyledi. 35 yaşındaki golcü oyuncu, "Teklifler var ama şu anda sadece İtalya maçını düşünüyorum. Şu an tamamen Avrupa Şampiyonası'na konsantreyim. Gelen çok güzel transfer teklifleri var" dedi. | Son dakika spor haberleri
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıkları kapsamında Azerbaycan'la hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi Lille'in Türk yıldızları Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik basın mensuplarının karşısına geçerek soruları yanıtladı.
Tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz, Lille'de kalıp kalmayacağına ilişkin sorulan soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. Teklifler aldığını dile getiren deneyimli golcü, şunları söyledi:
Futbolun her şeyini yaşadım. Kovuldum, kiralık gittim, en yüksek bedelle transfer oldum. Şükürler olsun ki güzel bir kariyerim oldu. Teklifler var ama şu anda sadece İtalya maçını düşünüyorum. Galatasaray'a dönmek istiyorum dedim, olmadı. Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum dedim, olmadı. Lille'de mi bırakırım, başka bir yer mi olur bilmiyorum. Şu an tamamen Avrupa Şampiyonası'na konsantreyim. Gelen çok güzel transfer teklifleri var.
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