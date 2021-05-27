27 Mayıs 2021, Perşembe

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Son dakika transfer haberleri: Burak Yılmaz böyle açıkladı! Nereye transfer olacak?

Burak Yılmaz böyle açıkladı! Nereye transfer olacak?
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Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 Giriş Tarihi: 27.05.2021

'ın yıldız oyuncusu Yılmaz basın toplantısı düzenledi. Burak, geleceğiyle çarpıcı sözler söyledi. 35 yaşındaki golcü oyuncu, "Teklifler var ama şu anda sadece maçını düşünüyorum. Şu an tamamen 'na konsantreyim. Gelen çok güzel transfer teklifleri var" dedi. | Son dakika spor haberleri

, hazırlıkları kapsamında 'la hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi 'in Türk yıldızları Yılmaz, ve basın mensuplarının karşısına geçerek soruları yanıtladı.

Tecrübeli futbolcu , Lille'de kalıp kalmayacağına ilişkin sorulan soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. Teklifler aldığını dile getiren deneyimli golcü, şunları söyledi:

Futbolun her şeyini yaşadım. Kovuldum, kiralık gittim, en yüksek bedelle transfer oldum. Şükürler olsun ki güzel bir kariyerim oldu. Teklifler var ama şu anda sadece maçını düşünüyorum. 'a dönmek istiyorum dedim, olmadı. 'ta bırakmak istiyorum dedim, olmadı. Lille'de mi bırakırım, başka bir yer mi olur bilmiyorum. Şu an tamamen 'na konsantreyim. Gelen çok güzel transfer teklifleri var.

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