A Milli Takım'ın yıldız oyuncuları Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı açıklamalarda bulundu. Burak Yılmaz, İtalya maçının sorulması üzerine, "Çekinme, korkma olayı fazla gündeme gelmeye başladı. Kimse kimseden çekinmiyor, biz İtalya'dan çekinmiyoruz, onlar da bizden. Saygımız var, gözümüzde büyütmüyoruz, küçültmüyoruz da" ifadelerine yer verdi.

Karşılaşma öncesi, Fransa Ligue 1'de Lille formasıyla şampiyonluk yaşayan milli yıldızlarımız Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz basın toplantısı düzenledi.

AÇIKLAMALARDAN ÖNE ÇIKANLAR

Yusuf Yazıcı: Biz milli takıma gelmeden önce, mutlu bir şekilde geliyoruz. Çünkü burayı çok özlüyoruz, burada başka bir ortam var. Herkes birbirini çok seviyor. Bizim için her şeyin iyi geçeceğini düşünüyorum.

Milli takım kampına gelince bir arkadaş İtalya, biri İspanya'yı, biri İngiltere'yi, diğeri Fransa'yı anlatıyor. Biz Avrupa futbolunu domine etmiş, fethetmişiz.

Burak Yılmaz: A Milli Takım forması, her şeyin üzerinde bizim için. Kulübümüzle her ne kadar çok büyük bir başarı yakalamış olsak bile, oradaki başarının üzerinde duygularla buraya geliyoruz. Burada hayallerimiz başka oluyor.

Çekinme, korkma olayı fazla gündeme gelmeye başladı. Kimse kimseden çekinmiyor, biz İtalya'dan çekinmiyoruz, onlar da bizden. Saygımız var, gözümüzde büyütmüyoruz, küçültmüyoruz da.

Geçmişte çok sıkıntılar yaşandı ama başarısız dönemde çok genç arkadaşımız aramıza katılmıştı. Geçmişteki hocalarımıza da teşekkür ederiz. İyi bir jenerasyon yakaladık. Burada en büyük pay basınındır, milli maç haftası değil milli hafta ilan ettiğiniz haftalar var.

Hollanda, Norveç, Letonya maçına gelene kadar 2.5 günde 1 maç oynadık. 2.5'ar günde 4 tane maç oynadık. Letonya maçının talihsizliği, son maç olmasıydı. Çok yorulmuştuk. Yaklaşık 15-16 oyuncumuz koronavirüs oldu. Çok talihsizlik vardı.

Milli maçlarda, kolay-zor maç bunların konsantrasyonu farklı değil. Görünün de bir şey var, büyük maçları daha iyi oynuyoruz. Şenol Hoca da buna vurgu yaptı. Bundan sonra böyle maçlara daha farklı hazırlanacağımızı söyledi.

Fransa'da üzerimize düşen bir Türk gibi olmak, Türk gibi oynamak, Türk gibi başarılı olmaktı.

Kolay geliyor ama yaşanılan bu başarıyı 1 sene sonra belki daha iyi anlayacağız. Olağanüstü bir başarı. Mbappe, Neymar olarak bakmamak lazım sadece, dünyanın en güçlü kulübüne karşı başarılı olduk

Mbappe ve Neymar şu an dünyanın en iyi iki oyuncusu. Onların önünde şampiyon olmak gurur verici.

Bu sene Süper Lig çok heyecanlıydı. Yenenin de yenilenin de hakemden şikayetçi olduğu çok çetin bir lig oldu. Çok problem var, çok büyük sorunlar var Türkiye'de futbol konusunda. Ama şu an bunları düzeltebilecek bir konumda değilim. Umarım bir gün o konuma ulaşırım. En dipten geldim, tüm sorunları gördüm.

Zeki Çelik: Önümüzde güzel bir hazırlık dönemi var. İlk maçımız İtalya'ya karşı. O maça en iyi şekilde hazırlanıp, kazanmak için oynayacağız.

Şenol hoca geldikten sonra bizle çok toplantı yaptı ve ülkemizin bizler neler beklediğini anlattı, duyguyu bize aşıladı. Takım arkadaşlarım da olumlu sinyal aldı, başarı gelmeye başladı.

Fransız taraftarlar bile Türk bayrağımızı açtı. Binlerce Türk bayrağı vardı şampiyonluk kutlamasında. Ülkemizi böyle temsil ettiysek ne mutlu bize. Fransa'daki Türkler de bize çok destek oldu. Onlar da sağolsun. Ülkemizi böyle temsil etmek onur, gurur verici.

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