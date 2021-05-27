Potanın Perileri mağlup oldu! Türkiye 58-64 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İspanya ile Fransa'nın 17-27 Haziran'da ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren milli takım, özel müsabakada Rusya'yı ağırladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 10 dakikasında 8 oyuncusundan skor katkısı alan Türkiye, dış atışlardan 3 basket bulan Rusya karşısında pota altından ve boyalı alandan kaydettiği sayılarla birinci periyodu 18-17 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin ilk bölümde takımlar skor üretmekte zorlandı. Kalan bölümde Levchenko'nun sayılarıyla hücumda etkili olan Rusya, soyunma odasına 34-29 üstün gitti.

Üçüncü periyotta hücumda ve savunmada istediği performansı sergileyemeyen Türkiye karşısında oyun üstünlüğünü eline geçiren Rusya, bitime 55 saniye kala Shabanova'nın kaydettiği basketle farkı ilk kez çift hanelere taşıdı ve son çeyrek 10 sayılık üstünlükle gitti: 41-51.

Dördüncü çeyrek büyük bir çekişmeye sahne oldu. Periyoda iyi başlayan Türkiye, dış atışlardan 2 isabet buldu. Savunmasını sertleştiren milli takım, Holingsvort'un sayılarıyla 38. dakikada farkı 2'ye kadar düşürdü: 53-55. Kalan bölümde serbest atış çizgisinden kullandığı atışlarda büyük oranda isabet bulan Rusya, karşılaşmadan 64-58 galip ayrıldı.

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