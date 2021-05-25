Milli basketbolcu Gizem Yavuz'un çapraz bağları koptu
Son dakika spor haberleri: FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda antrenmanda sakatlanan Gizem Yavuz'dan kötü haber geldi. Milli basketbolcunun ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.
FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda idmanda sakatlanan ve ön çapraz bağlarında kopma belirlenen Gizem Yavuz, kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"A Kadın Milli Takım oyuncularımızdan Gizem Yavuz, millilerimizin Avrupa Şampiyonası hazırlıkları esnasında antrenmanda sakatlanmıştır.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Sağlık Kurulu tarafından yapılan tetkikler sonrasında milli oyuncumuzun ön çapraz bağında kopma teşhis edilmiştir. Gizem Yavuz bu sebeple A Kadın Milli Takım aday kadromuzdan çıkarılmıştır. Milli basketbolcumuz 3 Haziran Perşembe günü Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından operasyon geçirecektir.
Türkiye Basketbol Federasyonu olarak milli oyuncumuz Gizem Yavuz'a geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa sürede parkelere geri dönmesini dileriz."
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