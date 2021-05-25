25 Mayıs 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

Milli basketbolcu Gizem Yavuz'un çapraz bağları koptu

Milli yıldızdan kötü haber!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 Giriş Tarihi: 25.05.2021

Son dakika spor haberleri:  için hazırlıklarını sürdüren 'nda antrenmanda sakatlanan 'dan kötü haber geldi. Milli basketbolcunun ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.

için hazırlıklarını sürdüren 'nda idmanda sakatlanan ve ön çapraz bağlarında kopma belirlenen , kadrodan çıkarıldı.

'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" oyuncularımızdan Gizem Yavuz, millilerimizin Avrupa Şampiyonası hazırlıkları esnasında antrenmanda sakatlanmıştır.

(TBF) Sağlık Kurulu tarafından yapılan tetkikler sonrasında milli oyuncumuzun ön çapraz bağında kopma teşhis edilmiştir. Gizem Yavuz bu sebeple A Kadın Milli Takım aday kadromuzdan çıkarılmıştır. Milli basketbolcumuz 3 Haziran Perşembe günü 'nde Prof. Dr. tarafından operasyon geçirecektir.

Türkiye Basketbol Federasyonu olarak milli oyuncumuz Gizem Yavuz'a geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa sürede parkelere geri dönmesini dileriz."

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