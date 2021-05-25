Son dakika spor haberi: A Milli Takım EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü!

2020 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Takım'ımız, hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş önderliğinde süren millilerin çalışmaları, Antalya'da devam ediyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, 27 Mayıs Perşembe günü Azerbaycan ile oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarını Antalya'da sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, millilerin kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenmanın sonunda 3 ayrı takımın katıldığı turnuvayı Halil Akbunar, Halil Dervişoğlu, Cengiz, Umut, Mahmut ve Mert'in olduğu kırmızı takım kazandı.

Okay Yokuşlu, Enes Ünal, Kenan Karaman, Ozan Kabak ve Merih Demiral da kampa katıldı.

Ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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