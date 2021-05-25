25 Mayıs 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: A Milli Takım EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü!

A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 25.05.2021

2020 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan 'ımız, hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör önderliğinde süren millilerin çalışmaları, 'da devam ediyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek , 27 Mayıs Perşembe günü Azerbaycan ile oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarını 'da sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, millilerin kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında teknik direktör yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenmanın sonunda 3 ayrı takımın katıldığı turnuvayı , , Cengiz, Umut, Mahmut ve Mert'in olduğu kırmızı takım kazandı.

, , , ve da kampa katıldı.

Ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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