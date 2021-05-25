A Milli Takım'da Çağlar Söyüncü'nün doğum günü kutlandı

EURO 2020 için hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, 27 Mayıs Perşembe günü Azerbaycan ile hazırlık maçı yapacak. Ay-yıldızlı takımda akşam antrenmanından sonra Çağlar Söyüncü'nün doğumgünü kutlandı.

Doğum günü 23 Mayıs olan Çağlar kampa yeni katıldığı için bu akşam yapılan kutlamada teknik ekip ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti. Kendisi için hazırlanan özel pastanın üzerindeki mumları söndüren Çağlar Söyüncü duyduğu mutluluğu dile getirdi. Daha sonra pastanın ilk dilimini Ozan Tufan, Çağlar'a ikram etti.

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