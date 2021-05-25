25 Mayıs 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım'da Çağlar Söyüncü'nün doğum günü kutlandı

Çağlar'ın doğum günü kutlandı
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 25.05.2021

için hazırlıklarını sürdüren , 27 Mayıs Perşembe günü ile hazırlık maçı yapacak. Ay-yıldızlı takımda akşam antrenmanından sonra 'nün doğumgünü kutlandı.

Doğum günü 23 Mayıs olan Çağlar kampa yeni katıldığı için bu akşam yapılan kutlamada teknik ekip ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti. Kendisi için hazırlanan özel pastanın üzerindeki mumları söndüren duyduğu mutluluğu dile getirdi. Daha sonra pastanın ilk dilimini , Çağlar'a ikram etti.

A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü haberin devamı

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