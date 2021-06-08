08 Haziran 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

A Milli Futbol Takımı, Almanya'daki hazırlıklarını sürdürdü

Bizim Çocuklar hazırlıkarı sürdürdü
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.06.2021

'nda () mücadele edecek , 'daki hazırlıklarına devam etti.

Millilerin 'de kamp yaptığı 'in sahasında, teknik direktör yönetimindeki antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Şenol Güneş, idman öncesinde saha ortasında oyuncularıyla bir süre konuştu. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

, kampındaki son çalışmasını yarın TSİ 10.30'da gerçekleştirecek. Ay-yıldızlı ekip, TSİ 16.00'da 'ndan kalkacak uçakla 'ya hareket edecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Mancini'den Türkiye'ye övgü! Çok güçlüler Mancini'den Türkiye'ye övgü! "Çok güçlüler"
İdmanda Çağlar şov! Ağları böyle sarstı... | İzleyin İdmanda Çağlar şov! Ağları böyle sarstı... | İzleyin
4 büyüklerin gözdesi konuştu! Transfer... 4 büyüklerin gözdesi konuştu! Transfer...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör