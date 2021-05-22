EURO 2020 A Grubu'nda mücadele olacak olan A Milli Takım'ımız, turnuvanın hazırlıklarına devam ediyor. Şenol Güneş yönetiminde milliler, çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ay yıldızlı takımımızın yıldız oyuncularından İrfan Can Kahveci ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

EURO 2020'de A Grubu'nda mücadele edecek A Mill Futbol Takım, şampiyona öncesi hazırlıklarına devam ediyor.

Ay Yıldızlılar, kamptaki dördüncü çalışmasını Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30'da başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Millî Takımda İrfan Can Kahveci fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışırken, antrenmanı A Millî Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi. Antrenmanın ana bölümünde daha çok taktik düzenler üzerinde duran teknik heyet, dar alandan hücuma çıkış çalışması yaptı.

A Millîler, yarın aynı saatte yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

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