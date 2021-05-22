22 Mayıs 2021, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: EURO 2020 hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da İrfan Can Kahveci takımdan ayrı çalıştı!

A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü! İrfan Can...
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 22.05.2021

A Grubu'nda mücadele olacak olan 'ımız, turnuvanın hazırlıklarına devam ediyor. yönetiminde milliler, çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ay yıldızlı takımımızın yıldız oyuncularından ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'de A Grubu'nda mücadele edecek , şampiyona öncesi hazırlıklarına devam ediyor.

Ay Yıldızlılar, kamptaki dördüncü çalışmasını Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında gerçekleştirdi. Teknik direktör yönetiminde saat 18.30'da başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Millî Takımda fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışırken, antrenmanı Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi da izledi. Antrenmanın ana bölümünde daha çok taktik düzenler üzerinde duran teknik heyet, dar alandan hücuma çıkış çalışması yaptı.

A Millîler, yarın aynı saatte yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

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