30 Mart 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

Son dakika: Gribal Enfeksiyon geçiren Burak Yılmaz Letonya maçında oynayacak mı?

Gribal Enfeksiyon geçiren Burak Yılmaz Letonya maçında oynayacak mı?
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 Giriş Tarihi: 30.03.2021

Dünya Kupası Elemeleri G grubu 3. maçında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde gribal enfeksiyon geçiren 'ın oynayıp oynamayacağı maç saatinde netlik kazanacak. İşte detaylar...

2022 Dünya Kupası'nda Avrupa Elemeleri'nde G grubunda bu gece ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'mızda şoku yaşanıyor. Grip olduğu açıklanan yıldız golcünün Letonya karşısında forma giyip giyemeyeceği maç saatinde belli olacak. A Milli Takım'ımızda daha önce rahatsızlıkları nedeniyle İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun ve Emre Kılınç kadrodan çıkartılmıştı.

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