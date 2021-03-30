30 Mart 2021, Salı
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Son dakika: Gribal Enfeksiyon geçiren Burak Yılmaz Letonya maçında oynayacak mı?
Dünya Kupası Elemeleri G grubu 3. maçında Türkiye ile Letonya karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde gribal enfeksiyon geçiren Burak Yılmaz'ın oynayıp oynamayacağı maç saatinde netlik kazanacak. İşte detaylar...
2022 Dünya Kupası'nda Avrupa Elemeleri'nde G grubunda bu gece Letonya ile karşılaşacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızda Burak Yılmaz şoku yaşanıyor. Grip olduğu açıklanan yıldız golcünün Letonya karşısında forma giyip giyemeyeceği maç saatinde belli olacak. A Milli Takım'ımızda daha önce rahatsızlıkları nedeniyle İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun ve Emre Kılınç kadrodan çıkartılmıştı.
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