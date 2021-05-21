21 Mayıs 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: A Milli Takım'da Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz da antrenmana katıldı!

Dorukhan ve Rıdvan milli takım antrenmanına katıldı!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 21.05.2021

, çalışmalarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik direktör yönetiminde saat 18.30'da başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Kampa dün gece katılan ve da antrenmanda yer aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'de 'nda mücadele edecek olan , şampiyona öncesi hazırlıklarına devam etti.

Ay Yıldızlılar, kamptaki üçüncü çalışmasını Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında gerçekleştirdi. Teknik direktör yönetiminde saat 18.30'da başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

İdmanda fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışırken, kampa dün gece katılan ve da antrenmanda yer aldı.

, yarın aynı saatte yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

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