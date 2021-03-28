A Milli Takım'da Yusuf Yazıcı'dan 2 asist!
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç'le karşılaşan A Milli Takım'da Yusuf Yazıcı, 3-0'lık galibiyetin baş mimarlarından oldu. 24 yaşındaki oyuncu güzel oyununu 2 asistle süsledi.
Türkiye'yi Fransa'da Lille ekibinde gururla temsil eden Yusuf Yazıcı, A Milli Takım'da da harika işler başarıyor. Zorlu Norveç maçında asistleriyle ay-yıldızlıları coşturan Yusuf, gelen kritik galibiyette başrol oynadı. Henüz 4. dakikada sol kanattan atağa hızlı çıkan 24 yaşındaki futbolcu, ceza sahası içinde Ozan Tufan'a harika bir pas çıkardı. Ozan da gelişine nefis vuruncu millilerimiz öne geçti. 28. dakikada sağ kanattan korner kullanan Yusuf Yazıcı, kalabalık Norveç savunmasının arasından Çağlar Söyüncü'ye topu nişanladı. Çağlar'ın sert kafa vuruşuyla 2-0 öne geçtik. Yusuf 42. dakikada ise çok net bir fırsat yakaladı. Burak'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Yusuf'un şutu son anda yerdeki savunma oyuncusuna çarpıp kornere çıktı. Yusuf, 61'de de bir gol kaçırdı.
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