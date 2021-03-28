28 Mart 2021, Pazar

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım'da Yusuf Yazıcı'dan 2 asist!

Yusuf Yazıcı'dan 2 asist!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 28.03.2021

ikinci maçında Norveç'le karşılaşan A Milli Takım'da , 3-0'lık galibiyetin baş mimarlarından oldu. 24 yaşındaki oyuncu güzel oyununu 2 asistle süsledi.

'yi 'da ekibinde gururla temsil eden , A Milli Takım'da da harika işler başarıyor. Zorlu Norveç maçında asistleriyle ay-yıldızlıları coşturan Yusuf, gelen kritik galibiyette başrol oynadı. Henüz 4. dakikada sol kanattan atağa hızlı çıkan 24 yaşındaki futbolcu, ceza sahası içinde Ozan Tufan'a harika bir pas çıkardı. Ozan da gelişine nefis vuruncu millilerimiz öne geçti. 28. dakikada sağ kanattan korner kullanan Yusuf Yazıcı, kalabalık Norveç savunmasının arasından Çağlar Söyüncü'ye topu nişanladı. Çağlar'ın sert kafa vuruşuyla 2-0 öne geçtik. Yusuf 42. dakikada ise çok net bir fırsat yakaladı. Burak'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Yusuf'un şutu son anda yerdeki savunma oyuncusuna çarpıp kornere çıktı. Yusuf, 61'de de bir gol kaçırdı.

Millilerden Norveç'e farklı tarife! haberin devamı

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