19 Mayıs 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım EURO 2020 hazırlıklarına başladı!

A Milli Takım hazırlıklara başladı!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 19.05.2021

Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan (EURO 2020) A Milli Takım, 'da ilk kampına girdi. | Son dakika Milli Takım haberleri

A Milli Takım, kamptaki ilk çalışmasını konaklama yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında gerçekleştirdi. Teknik direktör yönetiminde saat 19.00'da başlayan antrenmandan önce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle teknik heyet, oyuncular ve personel Türk bayrağıyla bu önemli bayramı kutladılar. Antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan oyunları üzerine çalışmalar yapıldı. İdmanda henüz ligleri bitmeyen futbolcular ile kupa törenine katılan 'tan gelecek oyuncular ise yer almadı.

Ay Yıldızlı ekibin antrenmanında şu isimler yer aldı: ", , , , , , , , , , ve ."

Öte yandan, İrfan Can Kahveci, düz koşu ile antrenmanı tamamlarken, Umut Meraş da antrenman sonrası kampa katıldı.

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