Son dakika spor haberi: Norveç - Türkiye maçında 2 gol atan Ozan Tufan konuştu!

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında A Milli Takım'ımız Norveç'i 3-0 mağlup etti. Attığı 2 güzel golle Norveç'in fişini çeken Ozan Tufan, maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Ozan Tufan'ın açıklamalarından satır başları;

"Şutlarla ilgili çalışıyorum, kendimi hazırlıyorum. Bunların meyvesini böyle maçlarda yiyorum. Çok mutluyum."

"Futbolu iki yönlü oynayamamak beni mutsuz eder, rahatsız eder. Hem defans yapıp hem de atağa çıkıp katkı vermekten zevk alıyorum. Gol de oluyorsa tabi başka bir mutluluk oluşuyor"

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