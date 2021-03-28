28 Mart 2021, Pazar

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım'da Halil Akbunar ilk kez formayı giydi

Halil Akbunar ilk kez formayı giydi
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 28.03.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında 'le karşılaşan A Milli Takım'da , ilk kez milli formayı giydi.

A Milli Takım'a ilk kez davet edilen ve Hollanda karşılaşmasının kadrosunda olmayan , mücadelesinde ise oynama fırsatı buldu. Maça yedekler arasında başlayan 27 yaşındaki futbolcu, 86. dakikada Burak Yılmaz'ın yerine oyuna girip ilk milli heyecanını yaşadı. Halil, "Bu galibiyetin parçası olmak büyük bir mutluluk" diye konuştu.

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