A Milli Takım'da Halil Akbunar ilk kez formayı giydi

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç'le karşılaşan A Milli Takım'da Halil Akbunar, ilk kez milli formayı giydi.

A Milli Takım'a ilk kez davet edilen ve Hollanda karşılaşmasının kadrosunda olmayan Halil Akbunar, Norveç mücadelesinde ise oynama fırsatı buldu. Maça yedekler arasında başlayan 27 yaşındaki futbolcu, 86. dakikada Burak Yılmaz'ın yerine oyuna girip ilk milli heyecanını yaşadı. Halil, "Bu galibiyetin parçası olmak büyük bir mutluluk" diye konuştu.

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