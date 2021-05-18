Son dakika spor haberi: A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu!

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı'nın 29 kişilik aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 29 Haziran-4 Temmuz tarihlerindeki olimpiyat elemelerine hazırlanacak milli takım aday kadrosu, 26 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da kampa girecek.

Milliler, 17 Haziran Perşembe günü Venezuela, 19 Haziran Cumartesi günü de Rusya ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda hazırlık maçı oynayacak.

ING Basketbol Süper Ligi ve NBA'de forma giyen oyuncular, çalışmalara daha sonra dahil olacak.

Olimpiyat elemelerindeki maçlarını Kanada'nın Victoria kentinde oynayacak milli takım, Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alıyor. Aynı şehirdeki elemelerin A Grubu'nda ise ev sahibi Kanada'nın yanı sıra Yunanistan ve Çin bulunuyor.

Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek. Milliler, gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü TSİ 05.35'te Çekya ile mücadele edecek.

İŞTE ADAY KADRO:

Ege Arar (Aliağa Petkimspor), Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer, Tolga Geçim, Deshane Davis Larkin (Anadolu Efes), Erkan Yılmaz (Bahçeşehir Koleji), Şehmus Hazer, Furkan Haltalı, Alperen Şengün, Sadık Emir Kabaca (Beşiktaş Icrypex), Berk Demir, Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Ömer Can İlyasoğlu (Frutti Extra Bursaspor), Hüseyin Göksenin Köksal, Ayberk Olmaz, Yiğit Arslan (Galatasaray), Akif Egemen Güven (HDI Sigorta Afyon Belediyesi), Metecan Birsen, Onuralp Bitim (Pınar Karşıyaka), Muhsin Yaşar, Berkan Durmaz, Berk İbrahim Uğurlu (TOFAŞ), Samet Geyik (Türk Telekom), Cedi Osman (Cleveland Cavaliers), Ömer Faruk Yurtseven (Miami Heat), Kartal Özmızrak (Obradoiro CAB),

Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers), Ersan İlyasova (Utah Jazz).

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