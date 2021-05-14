Şenol Güneş A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunu açıkladı! 3 isim ilk kez çağrıldı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, online olarak basın toplantısı düzenleyerek EURO 2020 öncesinde A Milli Takım'ın 30 kişilik geniş aday kadrosunu duyurdu. Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu; Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz, ilk kez aday kadroya çağrıldı. Ayrıca Fenerbahçe'den Caner Erkin kadroda yer almazken, deneyimli teknik adam bu tercihinin sebebini de açıkladı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, online olarak basın toplantısı düzenledi. 18 Mayıs'ta kampa girecek A Milli Takım'ın 30 kişilik geniş aday kadrosu da belli oldu.

Güneş'in açıklamalarından satır başları:

Biz büyük bir aileyiz. Futbolcular bizim çocuklarımız. Farklılıklarımız olacak, bütünlüğümüz asla bozulmayacak. Futbol ortak değerimizdir. Gençlerimize güveniyoruz. Sevdamız da imtihanımız da büyük. Biz Türkiye için kazanmak istiyoruz. Büyük hayallerimiz için büyük adımlar atmayı düşünüyoruz. Kötülükleri şutlayacak, iyilikleri kucaklayacağız. Gurur duyulan bir takım olmak istiyoruz. Ülkemiz adına buradayız. Futbol umut verir, birlikte davranmanın takım olmanın önemini hatırlatır. Futbol, günlük başarılardan daha fazla değer taşır. Avrupa ve dünya şampiyonaları insanları bir araya getiriyor. Şampiyon olan takımları kutluyorum, düşenlerin de daha güçlü şekilde geri gelmelerini bekliyoruz. Kadroya çağrılmak isteyen oyuncular çalışmaya devam etsinler. Kadromuz 30 kişi olacak. 18 Mayıs'ta Antalya'da kampa gireceğiz. Herkesten destek istiyorum. İnatçıyız, kenetlendik. Birlik olup ortak hayal kurduğumuzda her şeyi başardığımızı gösterdik. Yüreğimizdeki umutla yarışacağız. Bu zor grupta kimin birinci kimin sonuncu olacağı hiç belli olmaz. Rakiplerimize karşı üstünlük sağlarsak, FIFA sıralamasında daha iyi yerlere geleceğiz.

İŞTE A MİLLİ TAKIM'IN 30 KİŞİLİK KADROSU

Kaleci: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan.

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz.

Orta saha: Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu.

Forvet: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Halil Akbunar, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu.

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