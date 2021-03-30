A Milli Takım'da hedef 3'te 3! İşte Türkiye-Letonya maçı muhtemel 11'leri

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım'ımız, 3. maçında Letonya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar bu maçı kazanıp 3'te 3 yapmak ve milli arayı mutlu sonlandırmak istiyor. İşte Türkiye-Letonya maçı muhtemel 11'leri...

Hollanda ve Norveç galibiyetleri ile 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne süper bir başlangıç yapan A Milli Takım, G Grubu'nda bugün 3. maçına çıkacak. Liderlik koltuğunda oturan ay-yıldızlı ekibimiz, ilk iki maçında Karadağ ve Hollanda'ya boyun eğen Letonya'yı ağırlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak olan bu karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak. Norveç maçının 11 ile sahaya çıkması beklenen Türkiye'de kaleyi Uğurcan koruyacak. Savunma dörtlüsünde Mert-KaanÇağlar- Umut görev yapacak. Ortada Okay-Ozan, kanatlarda Hakan-Kenan, forvet arkasında Yusuf, en uçta ise Burak oynayacak. Bu arada karşılaşmayı yönetecek olan Polonyalı hakem Daniel Stefanski, ilk kez A Milli Takım'ın bir maçında düdük çalacak.

Ay-Yıldızlı ekibimiz, bugün tarihindeki 589. maçına çıkacak. Türkiye, 98 yıllık tarihinde 315'i resmi, 273'ü özel 588 maç oynadı. Milliler, 224 galibiyet, 140 beraberlik ve 224 yenilgi aldı.

A Milli Takımımız, tarihi boyunca oynadığı 588 karşılaşmada 782 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Ay-yıldızlı ekibimiz, bu karşılaşmalarda kalesinde ise toplam 839 gol gördü.

TÜRKİYE-LETONYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: UĞURCAN, MERT, KAAN, ÇAĞLAR, UMUT, OKAY, OZAN, KENAN, HAKAN, YUSUF, BURAK

LETONYA: OZOLS, FJODOROVS, CERNOMORDİJS, TARASOVS, JURKOVSKİS, ZJUZİNS, TOBERS, KAMESS, IKAUNİEKS, CİGANİKS, ULDRİSİS

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