Son dakika spor haberleri: Alexander Sörloth'tan Norveç - Türkiye maçı öncesi flaş sözler! Uğurcan Çakır...
Son dakika milli takım haberleri: Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla gösterdiği başarılı performansla RB Leipzig'e transfer olan ve kariyerini Almanya'da sürdüren Norveçli golcü Alexander Sörloth, ülkesinin A Milli Futbol Takım'ımız ile 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı maç öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sörloth, eski takım arkadaşı Uğurcan Çakır ile ilgili de konuştu.
Geçen sezon Trabzonspor'da sergilediği performansla dikkatleri çeken ve 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, Norveç - Türkiye maçıyla birlikte eski takım arkadaşı Uğurcan Çakır ile karşı karşıya gelecek.
Norveç'in Cebelitarık ile oynadığı maçta gol atan Sörloth, Türkiye maçı öncesi yaptığı yaptığı açıklamada Türkiye Milli Takımı ve Uğurcan Çakır ile ilgili konuştu.
"TÜRKİYE'NİN YETENEKLİ FUTBOLCULARI VAR"
Milli Takım'ımızla ilgili konuşan Sörloth; "Türkiye'den birkaç oyuncuyu yakından tanıyorum. Yetenekli futbolcuları var. Günlerinde oldukları zaman fantastik işler yapabilirler. Bizim amacımız onları alışkın oldukları oyunun dışında tutmak olmalı.
"UĞURCAN ÇOK İYİ BİR KALECİ"
Türkiye kalecisi Uğurcan'ı Trabzonspor'dan iyi tanıyorum. Çok iyi bir kaleci. Hollanda maçındaki kurtarışlarıyla bunu herkese gösterdi. Böyle bir maçta karşı karşıya geliyor olmamız keyif verici." sözlerini kullandı.
Sörloth'un geçen hafta Alman basınına verdiği röportajda Türkiye'deki futbol ortamı hakkındaki sözleri gündem olmuştu. Sörloth; "Türkiye'de çok fazla taktik yoktu. Bu yüzden burada olmak benim için büyük bir değişiklik oldu. Türkiye'de sahaya çıkıyordum ve bana verilen tek taktik 'Gol at' oluyordu. Bu kadar, daha fazlası yok. Sadece gol at deniyordu. Türkiye ve Almanya arasında çok farklı bir futbol stili var." diye konuşmuştu.
LINNES TÜRKİYE İLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ
Sörloth'un yanı sıra uzun zamandır Türkiye'de Galatasaray forması giyen Martin Linnes'in de teknik direktör Stale Solbakken'e Milli Takım oyuncuları hakkında bilgiler verdiği yönünde haberler Norveç basınında yer alıyor.
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