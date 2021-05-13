13 Mayıs 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Şenol Güneş EURO 2020 kadrosunu açıklıyor!

Şenol Güneş EURO 2020 kadrosunu açıklıyor!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 Giriş Tarihi: 13.05.2021

A Teknik Direktörü , öncesinde gerçekleşecek kampın geniş kadrosunu açıklayacak. Duyuru, 14 Mayıs Cuma günü saat 11.00'de federasyonun kanalından yapılacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Teknik Direktörü , öncesinde gerçekleşecek kampın geniş kadrosunu 14 Mayıs Cuma günü saat 11:00'da açıklayacak.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Direktörümüz Şenol Güneş, EURO 2020 öncesinde gerçekleşecek kampın geniş kadrosunu yarın 11.00'de üzerinden yapacağımız canlı yayınla açıklayacak.

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