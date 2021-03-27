27 Mart 2021, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Norveç-Türkiye maçında Haaland-Sörlöth ikilisine 'Türk duvarı'!

Haaland-Sörloth'a 'Türk duvarı'!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 27.03.2021

. maçında , 'da oynanacak mücadelede Norveç'e konuk olacak. Kuzey ülkesinin forvetinde yer alan Haaland ve Sörlöth ikilisine milli takımımız savunmada adeta 'Türk duvarı' ile geçir vermemeye çalışacak.

. maçında , deplasmanda Norveç'e konuk oluyor.Norveç'in öne çıkan özelliği Haaland ve 'tan oluşan forvet hattı... 20 yaşındaki Haaland, ile 49 maçta 49 golle, ortalama her karşılaşmada 1 gol bulurken, milli takımda da 8 mücadelede 6 gol attı. Partneri ise Sörloth… 25 yaşındaki isim, milli takımda 28 maçta 10 gol kaydetti. 1.94'lük boyları ile dikkat çeken ikiliyi durdurmak için ise teknik direktör , 'ın da olmaması sebebiyle güçlü fiziği ve uzun boyuyla (1.91) başta olmak üzere tüm oyunculardan savunmaya yardımcı olmalarını istedi.

YAŞLARIMIZ BİRBİRİNE DENK!

İki takım da genç isimlerle takviye ettiği kadrosu ile Dünya Kupası elemelerinde boy gösteriyor. Bugün sahaya çıkması muhtemel kadroda Norveç 26 yaş ortalaması tuttururken, Ay-Yıldızlılarımız da aynı ortalama ile maça başlayacak.

İZ DAHA DEĞERLİYİZ!

Kadrosunda Haaland gibi büyük bir yıldızı barındıran Norveç'in kadrosunun toplam piyasa değeri 242 milyon Euro. Bunun 110 milyon Euro'su ise devlerinin gözbebeği konumundaki Haaland'ın. Ülkemizin kadro değeri 295 milyon Euro olurken en kıymetli isim ise 40 milyon Euro ile forması giyen .

KULÜBELERİN SAVAŞI

İki takımın teknik direktörlerine baktığımızda ise deneyim ve yeni nesil farkı öne çıkıyor. Şenol Güneş (68) kazandığı sayısız başarının yanına deneyimini de eklerken Norveç'in hocası (53) ise 'da Kopenhag'ın başında kazandığı 8 şampiyonluğun ardından 'nın başına geçti.

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