Son dakika spor haberi: A Millilerin maç takvimi belli oldu!

A Milli Futbol Takımımız'ın Avrupa Şampiyonası öncesinde oynayacağı 3 hazırlık maçının tarihleri belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre milli takım, 3 Haziran perşembe günü Moldava ile karşılaşacak.

A Milliler, 27 Mayıs'ta Azerbaycan, 31 Mayıs'ta da Kuzey İrlanda ile iki hazırlık müsabakası daha oynayacak.

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