24 Nisan 2021, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: A Millilerin maç takvimi belli oldu!

A Millilerin maç takvimi belli oldu!
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Giriş Tarihi: 24.04.2021

'ın öncesinde oynayacağı 3 hazırlık maçının tarihleri belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre milli takım, 3 Haziran perşembe günü ile karşılaşacak.

, 27 Mayıs'ta , 31 Mayıs'ta da ile iki hazırlık müsabakası daha oynayacak.

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