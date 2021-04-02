02 Nisan 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten prim açıklaması: Şu ana kadar herhangi bir çalışma yapılmamıştır

Güneş'ten prim açıklaması! Şu ana kadar...
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 02.04.2021

Son dakika spor haberleri: Teknik Direktörü 'ten prim konusuna dair çarpıcı açıklamalar geldi. Güneş, "Şu ana kadar herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Öyle bir konudan benim haberim yok" dedi.

Teknik Direktörü , prim konusuna açıklık getirdi. Futbolcuların ve maçlarından galibiyetle ayrılmasının ardından takıma 3.7 milyon euro verildiği iddiasını cevaplayan Güneş, gündemlerine para konusunun gelmediğini belirtti.

Medya mensuplarıyla zoom üzerinden bir basın toplantısı yapan Güneş, 'a prim dağıtıldığı iddiasıyla ilgili olarak, "Şu ana kadar herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Öyle bir konudan benim haberim yok." dedi.

"PRİM KARARINI BAŞKAN VERİR"
Kimseden beklentileri olmadığını ifade eden Güneş, "Kimseden beklentimiz yok. Daha bir konuşma yapmadık. Biz gruptan çıkarsak bu takım bir para alır. Kararını başkan verir. " dedi.

Milli takımın elde ettiği gelirlerle ilgili konuşan deneyimli çalıştırıcı, "A Milli Takım, 'na giderek 9 milyon 250 bin euro kazandı. 3 ana 5 sponsordan da 30 milyon euro gelir elde edildi" dedi.

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