Son dakika spor haberleri: A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten prim konusuna dair çarpıcı açıklamalar geldi. Güneş, "Şu ana kadar herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Öyle bir konudan benim haberim yok" dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, prim konusuna açıklık getirdi. Futbolcuların Hollanda ve Norveç maçlarından galibiyetle ayrılmasının ardından takıma 3.7 milyon euro verildiği iddiasını cevaplayan Güneş, gündemlerine para konusunun gelmediğini belirtti.

Medya mensuplarıyla zoom üzerinden bir basın toplantısı yapan Güneş, A Milli Takım'a prim dağıtıldığı iddiasıyla ilgili olarak, "Şu ana kadar herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Öyle bir konudan benim haberim yok." dedi.



"PRİM KARARINI BAŞKAN VERİR"

Kimseden beklentileri olmadığını ifade eden Güneş, "Kimseden beklentimiz yok. Daha bir konuşma yapmadık. Biz gruptan çıkarsak bu takım bir para alır. Kararını başkan verir. " dedi.

Milli takımın elde ettiği gelirlerle ilgili konuşan deneyimli çalıştırıcı, "A Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası'na giderek 9 milyon 250 bin euro kazandı. 3 ana 5 sponsordan da 30 milyon euro gelir elde edildi" dedi.

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