25 Mart 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: A Milli Takım Norveç maçı hazırlıklarına başladı!

Milli Takım Norveç hazırlıklarına başladı!
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.03.2021

ilk maçında 'yı 4-2 mağlup eden , grubun ikinci maçında ile karşı karşıya gelecek. Milli takım bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

2'nci maçında 27 Mart'ta 'da ile karşılaşacak , maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Günün tek çalışmasını Eğitim Tesisleri'nde yapan millilerde, dün akşam maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından pas ve oyunları gerçekleştirdi. İdman şut çalışmasıyla sona erdi.

Yarın saat 11.00'de İspanya'nın kentine uçacak olan Ay Yıldızlılar, Norveç maçının son çalışmasını maçın oynanacağı Malaga'daki 'nda saat 20.00'de gerçekleştirecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Hıncal Uluç'tan flaş sözler! Tesadüfen kazandık Hıncal Uluç'tan flaş sözler! "Tesadüfen kazandık"
Norveç - Türkiye maçının hakemi belli oldu! Norveç - Türkiye maçının hakemi belli oldu!
Burak Yılmaz'a büyük övgü! Milli Takım'ın alfası Burak Yılmaz'a büyük övgü! "Milli Takım'ın alfası"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ