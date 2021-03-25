Son dakika spor haberi: A Milli Takım Norveç maçı hazırlıklarına başladı!
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Takım, grubun ikinci maçında Norveç ile karşı karşıya gelecek. Milli takım bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 2'nci maçında 27 Mart'ta İspanya'da Norveç ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Günün tek çalışmasını Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapan millilerde, dün akşam Hollanda maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan oyunları gerçekleştirdi. İdman şut çalışmasıyla sona erdi.
Yarın saat 11.00'de İspanya'nın Malaga kentine uçacak olan Ay Yıldızlılar, Norveç maçının son çalışmasını maçın oynanacağı Malaga'daki La Rosaleda Stadyumu'nda saat 20.00'de gerçekleştirecek.
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