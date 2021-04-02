02 Nisan 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Lille'de forma giyen Mehmet Zeki Çelik'in test sonucu pozitif çıktı

Hocası resmen açıkladı! Milli yıldız corona virüsüne yakalandı
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 Giriş Tarihi: 02.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'ın yıldız futbolcularından Mehmet 'in de corona virüsü test sonucu pozitif çıktı. Açıklamayı Teknik Direktörü yaptı.

Teknik Direktörü , milli futbolcu 'in korona virüse yakalandığını açıkladı.

'nda korona virüse yakalanan futbolculara bir yenisi daha eklendi. ekiplerinden Lille'de forma giyen Mehmet Zeki Çelik'in korona virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Fransız ekibinin Teknik Direktörü Galtier, Paris Saint-German'in maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, "Zeki Çelik korona virüse yakalandığı için bu hafta forma giyemeyecek" ifadelerini kullandı.

Millilerde daha önce , , , Zeki Çelik, , , , Kenan Karaman ve kadrodan çıkarılmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Melo'dan Ronaldo yanıtı! Ağzını çalkalamalı Melo'dan Ronaldo yanıtı! "Ağzını çalkalamalı"
Milli yıldıza corona şoku! Milli yıldıza corona şoku!
Juventus'ta vaka sayısı artıyor! Merih'ten sonra... Juventus'ta vaka sayısı artıyor! Merih'ten sonra...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör