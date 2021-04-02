Lille'de forma giyen Mehmet Zeki Çelik'in test sonucu pozitif çıktı
Son dakika spor haberleri: A Milli Takım'ın yıldız futbolcularından Mehmet Zeki Çelik'in de corona virüsü test sonucu pozitif çıktı. Açıklamayı Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier yaptı.
Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, milli futbolcu Zeki Çelik'in korona virüse yakalandığını açıkladı.
A Milli Futbol Takımı'nda korona virüse yakalanan futbolculara bir yenisi daha eklendi. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Mehmet Zeki Çelik'in korona virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Fransız ekibinin Teknik Direktörü Galtier, Paris Saint-German'in maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, "Zeki Çelik korona virüse yakalandığı için bu hafta forma giyemeyecek" ifadelerini kullandı.
Millilerde daha önce İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Merih Demiral, Zeki Çelik, Emre Kılınç, Cenk Tosun, Kaan Ayhan, Kenan Karaman ve Dorukhan Toköz kadrodan çıkarılmıştı.
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