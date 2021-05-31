Son dakika spor haberi: Türkiye - Gine maçının ilk 11'leri belli oldu!
Euro 2020 öncesi hazırlıkları kapsamında A Milli Takım'ımız ile Gine ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Mücadelenin tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz...
Antalya'da EURO 2020 için kampa giren ay-yıldızlılar, Gine ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde....
TÜRKİYE - GİNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye - Gine maçı saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
TÜRKİYE - GİNE MAÇI 11'LERİ
TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Kaan, Ozan Kabak, Rıdvan, Mahmut, İrfan Can, Dorukhan, Cengiz, Abdülkadir, Enes
GİNE: Keita, Mohamed Ali Camara, Sow, Pogba, Konate, Mamadou, Sylla, Cisse, Conte, Barry, Jose Kante
HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI
A Milli Futbol Takımı, geride kalan 590 maçın birini hükmen kazandı.
Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.
Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
GİNE İLE İLK MAÇ
A Milli Futbol Takımı, Gine ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.
Daha önce Afrika temsilcileriyle 23 kez rakip olan milli takım, Gine maçıyla birlikte tarihindeki 90. farklı ülkeyle karşılaşmış olacak.
2021 YILINDAKİ BEŞİNCİ MAÇ
A Milli Takım, Gine karşılaşmasıyla 2021 yılındaki beşinci maçına çıkacak. Milliler, oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.
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