31 Mart 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Son dakika: A Milli Takım'ımızın yıldızı Merih Demiral'ın corona virüsü testi pozitif çıktı!

Merih Demiral'ın corona virüsü testi pozitif çıktı!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 Giriş Tarihi: 31.03.2021

ve 'un yıldız futbolcusu 'ın corona virüsü testi pozitif çıktı. Merih Demiral maçı öncesinde kadrodan çıkartılmıştı.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2022 Dünya Kupası elemeleri maçları için çağrıldığı kadrosundan geçtiğimiz günlerde çıkartılan 'dan kötü haber geldi.

İtalyan basınından Sky Sports'un haberine göre forması giyen milli stoper Merih Demiral'ın corona virüsü testi pozitif çıktı. Yıldız futbolcunun Torino'ya ambulans uçakla döneceği bildirildi. Torino'ya vardıktan sonra otele yerleştirilecek Merih Demiral'ın karantina sürecinin başlayacağı ifade edildi. Juventus'un da kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Milli futbolcu, pandeminin başladığı ilk dönemlerde de Covid-19'a yakalanmış ardından iyileşmişti.

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