Son dakika spor haberi: Eljif Elmas attı Almanya kaybetti! 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri gecenin sonuçları
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Eljif Elmas, Kuzey Makedonya formasıyla Almanya'ya karşı attığı golle takımının 2-1 kazanmasını sağladı. İşte gecenin sonuçları... | Son dakika spor haberleri
Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin üçüncü haftası, B, C, D, F, I ve J gruplarında oynanan 15 karşılaşmayla tamamlandı.
Öne çıkan maçlarda, B Grubu'nda İspanya, konuk ettiği Kosova'yı 34. dakikada Olmo, 36. dakikada Ferran Torres, 75. dakikada Gerard Moreno'nun fileleri havalandırmasıyla 3-1 yendi. Kosova'nın tek golü, 70. dakikada Halimi'den geldi.
C Grubu'nda İtalya, Litvanya deplasmanından 3 puanla döndü. Konuk ekip, 48. dakikada Sensi ve 90+4. dakikada Immobile'nin ağları sarsmasıyla rakibini 2-0 mağlup etti.
D Grubu'nda son dünya şampiyonu Fransa, konuk olduğu Bosna Hersek'i 1-0'lık skorla geçti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü, 60. dakikada Griezmann kaydetti.
I Grubu'nda İngiltere, konuk ettiği Polonya'yı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip, 19. dakikada penaltıdan Kane ve 85. dakikada Maguire'ın golleriyle 3 puana uzanırken, Polonya adına 58. dakikada Mader'in attığı gol, mağlubiyeti engelleyemedi.
J Grubu'nda ise Almanya, ağırladığı Kuzey Makedonya'ya 2-1 yenilerek günün sürprizine imza attı. Konuk ekibin gollerini 45+2. dakikada Pandev ve 85. dakikada eski Fenerbahçeli Eljif Elmas kaydetti. Almanya'nın tek golü ise 63. dakikada penaltıdan İlkay Gündoğan'dan geldi.
Üçüncü hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:
B Grubu:
Yunanistan-Gürcistan: 1-1
İspanya-Kosova: 3-1
C Grubu:
Litvanya-İtalya: 0-2
Kuzey İrlanda-Bulgaristan: 0-0
D Grubu:
Bosna Hersek-Fransa: 0-1
Ukrayna-Kazakistan: 1-1
F Grubu:
Avusturya-Danimarka: 0-4
Moldova-İsrail: 1-4
İskoçya-Faroe Adaları: 4-0
I Grubu:
Andorra-Macaristan: 1-4
İngiltere-Polonya: 2-1
San Marino-Arnavutluk: 0-2
J Grubu:
Ermenistan-Romanya: 3-2
Almanya-Kuzey Makedonya: 1-2
Lihtenştayn-İzlanda: 1-4
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