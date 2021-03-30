Son dakika spor haberi: Letonya'nın Türkiye'ye attığı 3. gol ofsayt mı? İşte o pozisyon...

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'na fırtına gibi başlayan millilerimiz ilk 2 maçında rakiplerini mağlup ederek gruba 6 puanla müthiş bir başlangıç yapmıştı.

Ay-Yıldızlılar gruptaki 3. mücadelesinde sahasında Letonya'yı konuk ederken, karşılaşma tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Letonya adına 79. dakikada beraberlik golünü kaydeden Davis Ikaunieks'in vuruşu öncesi yardımcı hakem ofssayt bayrağını kaldırmazken, millilerimiz hakeme itirazda bulunsa da gol geçerli sayıldı ve skor 3-3'e geldi.

İŞTE O POZİSYON...



(Fotoğraf: TRT Spor'dan alınmıştır)

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