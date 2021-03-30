31 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Letonya'nın Türkiye'ye attığı 3. gol ofsayt mı? İşte o pozisyon...
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 3. maçında A Milli Takım, Letonya'yı konuk etti. Mücadelenin 79. dakikasında Letonya, millilerimiz karşısında Davis Ikaunieks'in golüyle 3-3'ü yakaladı. Peki golde ofsayt var mı? İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberleri
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'na fırtına gibi başlayan millilerimiz ilk 2 maçında rakiplerini mağlup ederek gruba 6 puanla müthiş bir başlangıç yapmıştı.
Ay-Yıldızlılar gruptaki 3. mücadelesinde sahasında Letonya'yı konuk ederken, karşılaşma tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Letonya adına 79. dakikada beraberlik golünü kaydeden Davis Ikaunieks'in vuruşu öncesi yardımcı hakem ofssayt bayrağını kaldırmazken, millilerimiz hakeme itirazda bulunsa da gol geçerli sayıldı ve skor 3-3'e geldi.
İŞTE O POZİSYON...
(Fotoğraf: TRT Spor'dan alınmıştır)
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