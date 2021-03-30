31 Mart 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Letonya'nın Türkiye'ye attığı 3. gol ofsayt mı? İşte o pozisyon...

Golde ofsayt var mı? İşte o pozisyon...
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 Giriş Tarihi: 30.03.2021

3. maçında , 'yı konuk etti. Mücadelenin 79. dakikasında Letonya, millilerimiz karşısında 'in golüyle 3-3'ü yakaladı. Peki golde ofsayt var mı? İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberleri

'na fırtına gibi başlayan millilerimiz ilk 2 maçında rakiplerini mağlup ederek gruba 6 puanla müthiş bir başlangıç yapmıştı.

gruptaki 3. mücadelesinde sahasında 'yı konuk ederken, karşılaşma tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Letonya adına 79. dakikada beraberlik golünü kaydeden 'in vuruşu öncesi yardımcı hakem ofssayt bayrağını kaldırmazken, millilerimiz hakeme itirazda bulunsa da gol geçerli sayıldı ve skor 3-3'e geldi.

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İŞTE O POZİSYON...


(Fotoğraf: 'dan alınmıştır)

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