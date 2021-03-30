30 Mart 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: İşte Türkiye - Letonya maçında penaltı kazandığımız pozisyon!
Son dakika spor haberi: 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Letonya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'mız, Mert Müldür'ün yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı. İşte o anlar...
A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 3. maçında Letonya'yı konuk etti. Ay-Yıldızlılar, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin 51. dakikasında Mert Müldür'ün rakip ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı.
Topun başına geçen Burak Yılmaz, topu ağlarak göndererek skoru 3-1'e getirdi.
İşte o pozisyon:
(Görüntüler TRT'den alınmıştır)
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