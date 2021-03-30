30 Mart 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: İşte Türkiye - Letonya maçında penaltı kazandığımız pozisyon!

İşte millilerimizin penaltı kazandığı pozisyon!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 Giriş Tarihi: 30.03.2021

Son dakika spor haberi: 'nde ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'mız, 'ün yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı. İşte o anlar...

A Milli Futbol Takımı'mız, G Grubu'ndaki 3. maçında 'yı konuk etti. Ay-Yıldızlılar, 'nda oynanan mücadelenin 51. dakikasında 'ün rakip ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı.

Topun başına geçen , topu ağlarak göndererek skoru 3-1'e getirdi.

İşte o pozisyon:

(Görüntüler TRT'den alınmıştır)

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