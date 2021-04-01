01 Nisan 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Şenol Güneş'ten flaş sözler! "Dünya çapında bir takım olacağız"

Güneşli günler gelecek! Dünya çapında...
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 01.04.2021

'nda 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan 'da, teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş, "Hem şampiyonaları, hem de Dünya kupalarında istikrarlı bir şekilde yer almalıyız. Dünya çapında bir hedefliyoruz. Bunun için de büyük turnuvaların vazgeçilmezlerinden olmamız gerekiyor. Hiçbir zaman vazgeçmeyen, sahada savaşan bir takım izlettirmek önceliğimiz olacak. Bunu da herkese göstereceğiz" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan 3 maçı ve gelecek planlamalarıyla ilgili konuştu. ve Norveç galibiyetlerinin ardından Letonya karşısındaki beraberliğin tüm takımı üzdüğünü belirten Güneş, "Hedeflediğimiz 9 puana ulaşamadık. Duran ve seken toplarda rakibe vurdurmamamız gerekiyordu. Mesela Hollanda'dan veya Norveç'ten yeseydik bu golleri biraz daha normal diyebilirdik. Bu beraberlik bizim adımıza büyük bir kayıp oldu. Futbolda bu tarz sürpriz sonuçlara alışık olmalıyız" dedi.

İLK HEDEF AVRUPA!

Tecrübeli hoca, sözlerine şöyle devam etti: "Mayıs ortasında kampa girip, daha sonra 'na gideceğiz. Çok önemli karşılaşmalar oynayacağız ve artık bunları düşünmek zorundayız. Hem şampiyonaları, hem de Dünya kupalarında istikrarlı bir şekilde yer almalıyız. Dünya çapında bir hedefliyoruz. Bunun için de büyük turnuvaların vazgeçilmezlerinden olmamız gerekiyor. Hiçbir zaman vazgeçmeyen, sahada savaşan bir takım izlettirmek önceliğimiz olacak. Bunu da herkese göstereceğiz."

MİLLİLER İLK 3'TE!

Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk 3 maçta Hollanda'nın 4, Norveç ve Letonya'nın ise 3'er kez ağlarını havalandıran , bu süreçte en çok gol atan takımlar arasına girdi. E Grubu'nda 12 golle ilk sırayı alırken, grubumuzda Cebelitarık'a 7-0 mağlup eden Hollanda 11 golle ikinci oldu. Türkiye ise F Grubu lideri ile 10 gol atıp, 3. en skorer takım unvanını aldı.

MAÇLARA 5 AY MOLA!

Sırasıyla Hollanda, Norveç ve Letonya ile 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde karşılaşan A Milli Takım, bu organizasyondaki 4. maçını 5 ay sonra oynayacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, 1 Eylül'de 'ı konuk edecek. 4 Eylül'de deplasmanda Cebelitarık ile karşılaşacak. Türkiye, 7 Eylül'de de Hollanda'ya konuk olacak. (Fotomaç)

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