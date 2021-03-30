Türkiye Letonya maçında golü attı kameraya koştu! Burak Yılmaz ne dedi?

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 3. karşılaşmasında A Milli Takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Letonya'yı konuk etti. Mücadelede Ay-yıldızlılar adına 3. golü atan Burak Yılmaz, golden sonra kameraya gitti.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2'de 2 yapan A Milli Takım, üçüncü maçta Letonya'yı konuk etti.

Ay-yıldızlılar 52. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 3-1 öne geçti.

Arkadaşlarıyla golün sevincini yaşayan Burak, saha kenarı kamerasına dooğru ilerledi ve "Okan abi çok mutlu ol çok" sözlerini sarf etti.

Burak Yılmaz'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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