30 Mart 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

Türkiye Letonya maçında golü attı kameraya koştu! Burak Yılmaz ne dedi?

Golü attı kameraya koştu! Burak Yılmaz ne dedi?
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 Giriş Tarihi: 30.03.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 3. karşılaşmasında , Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Letonya'yı konuk etti. Mücadelede Ay-yıldızlılar adına 3. golü atan Burak Yılmaz, golden sonra kameraya gitti.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2'de 2 yapan , üçüncü maçta Letonya'yı konuk etti.

Ay-yıldızlılar 52. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 3-1 öne geçti.

Arkadaşlarıyla golün sevincini yaşayan Burak, saha kenarı kamerasına dooğru ilerledi ve "Okan abi çok mutlu ol çok" sözlerini sarf etti.

Burak Yılmaz'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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