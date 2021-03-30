30 Mart 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

Türkiye 0-1 Sırbistan (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ümit Milliler'den tatsız prova!
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 Giriş Tarihi: 30.03.2021

için çalışmalarını sürdüren Ümit Milli Takım'ımız, takımı ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ay-Yıldızlılar 1-0 kaybetti.

'ne hazırlanan , hazırlık maçında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 kaybetti.

Sırbistan'ın tek golünü 39. dakikada kaydetti.

MAÇIN GOLÜ

GOL | Türkiye 0 - 1 Sırbistan 0 - 1 Sırbistan

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Şenol Güneş'ten Letonya'ya gözdağı! Motivasyonumuz üst düzeyde Şenol Güneş'ten Letonya'ya gözdağı! "Motivasyonumuz üst düzeyde"
Türkiye - Sırbistan maçında şok sakatlık! Oyuna devam edemedi Türkiye - Sırbistan maçında şok sakatlık! Oyuna devam edemedi
Kafkas'tan A Spor'a özel açıklama! Eksikliklerimiz var Kafkas'tan A Spor'a özel açıklama! "Eksikliklerimiz var"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör