30 Mart 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

Türkiye Letonya maçı öncesi Şenol Güneş: Motivasyonumuz üst düzeyde

Şenol Güneş'ten Letonya'ya gözdağı! Motivasyonumuz üst düzeyde
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 Giriş Tarihi: 30.03.2021

'nda 'ımız sahasında 'yı ağırlayacak. Mücadele öncesinde A Milli Futbol Takım'ının teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Güneş, "Bütün oyuncularımızın motivasyonu üst düzeyde" şeklinde konuştu.

'nda sahasında 'yı ağırlayacak 'ımızda teknik direktör maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:

Favori göründüğümüz bir maç, oyun olarak da bunu gösterip galip ayrılmak istiyoruz. Bütün oyuncularımızın motivasyonu üst düzeyde. Oyunun her iki yönüne de hazırlık yaptık, güzel bir maç olmasını bekliyorum. İnşallah kazanacağız.

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