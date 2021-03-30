30 Mart 2021, Salı
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Türkiye Letonya maçı öncesi Şenol Güneş: Motivasyonumuz üst düzeyde
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda A Milli Takım'ımız sahasında Letonya'yı ağırlayacak. Mücadele öncesinde A Milli Futbol Takım'ının teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş, "Bütün oyuncularımızın motivasyonu üst düzeyde" şeklinde konuştu.
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda sahasında Letonya'yı ağırlayacak A Milli Takım'ımızda teknik direktör Şenol Güneş maç öncesinde açıklamalarda bulundu.
İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:
Favori göründüğümüz bir maç, oyun olarak da bunu gösterip galip ayrılmak istiyoruz. Bütün oyuncularımızın motivasyonu üst düzeyde. Oyunun her iki yönüne de hazırlık yaptık, güzel bir maç olmasını bekliyorum. İnşallah kazanacağız.
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