Türkiye-Hollanda maçıyla Atatürk Olimpiyat Stadyumu 2 bin 779 gün sonra A Milli Takım'a kapısını açtı

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında A Milli Takım, Hollanda'yı ağırladı. Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanırken, statta 2 bin 779 gün sonra milli heyecan yaşandı.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile karşı karşıya geldi. Böylece Olimpiyat Stadyumu'nda 2 bin 779 gün sonra milli heyecan yaşandı. A Milli Takım düzeyinde son maç 14 Ağustos 2013 tarihinde oynandı. Gana ile yapılan özel karşılaşma 2-2'lik skorla sona ererken, golleri Burak Yılmaz ile Umut Bulut attı.

Türkiye'nin en büyük stadyumu olan Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda ilk milli maç Almanya ile 8 Ekim 2005'te yapıldı. Almanya ile oynanan özel karşılaşmayı Milliler, Halil Altıntop ve Nuri Şahin'in golleri ile 2-1 kazanmıştı.

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