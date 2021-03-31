31 Mart 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Dainis Kazakevics Türkiye - Letonya maçı sonrası konuştu! "Bu kadar gollü olacağını beklemiyorduk

Kazakevics'ten maç sonu itiraf! Bu kadar gollü olacağını beklemiyorduk
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 31.03.2021

'nda 'ımız ile 3-3 berabere kalan 'da teknik direktör , basın toplantısı düzenledi. Kazakevics, "Mücadelenin bu kadar gollü olacağını düşünmüyorduk. Taktiklerimizi uygulayarak gol atmak istiyorduk ve bunları yaptık” dedi.

, üçüncü maçında ile 3-3 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktörü , çok zorlu bir maç olduğunu ifade ederek, " iyi bir takım, lider konumda. Bu zamana kadar 3 maç oynadık ve geride kalan maçlar neticesinde oyuncularımızda yorgunluklar başladı. Birkaç hatadan sonra ilk golü yedik. Geri gelmek de zor oldu ama oyuncularımı kutluyorum" dedi.

"BU KADAR GOLLÜ OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORDUK"

Dainis Kazakevics, karşılaşmadan puan almak istediklerini de dile getirerek, "Mücadelenin bu kadar gollü olacağını düşünmüyorduk. Taktiklerimizi uygulayarak gol atmak istiyorduk ve bunları yaptık" diye konuştu.

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