02 Nisan 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

Son dakika haberleri | Milli takımın primleri belli oldu! İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri: 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubunda oynadığı 3 karşılaşmada 7 puan toplayan A Milli Futbol Takımı'mız da milli futbolcularımızın galibiyet primleri belli oldu. İşte o liste...



Son dakika haberleri | Milli takımın primleri belli oldu! İşte detaylar...
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 02.04.2021

'nu (TFF), "Bizim Çocuklar'ın" galibiyet primini belirledi. 'nda Hollanda ve Norveç'i mağlup eden 'a, Türkiye Futbol Federasyonu maç başı 100'er bin Euro (960 bin TL) prim verdi.

Son dakika haberleri | Milli takımın primleri belli oldu! İşte detaylar...

100 bin Euro'nun prim sistemine göre dağılımı sağlandı. Ajansspor'un haberine göre; ilk 11 oyuncusu 100 bin Euro(%100), karşılaşmaya sonradan dahil olan oyuncu 75 bin Euro(%75), kadroda yer alan oyuncu da 50 bin Euro(%50) kazandı.


Son dakika haberleri | Milli takımın primleri belli oldu! İşte detaylar...

İŞTE O LİSTE

200 bin Euro

200 bin Euro

200 bin Euro

200 bin Euro

Son dakika haberleri | Milli takımın primleri belli oldu! İşte detaylar...

200 bin Euro

200 bin Euro

200 bin Euro

200 bin Euro

Son dakika haberleri | Milli takımın primleri belli oldu! İşte detaylar...

200 bin Euro

100 bin Euro

Ozan Kabak 175 bin Euro

Kaan Ayhan 175 bin Euro

Son dakika haberleri | Milli takımın primleri belli oldu! İşte detaylar...

Caner Erkin 150 bin Euro

Enes Ünal 150 bin Euro

Taylan Antalyalı 150 bin Euro

Deniz Türüç 125 bin Euro

Son dakika haberleri | Milli takımın primleri belli oldu! İşte detaylar...

Mert Günok 200 bin Euro

Mert Müldür 150 bin Euro

Orkun Kökçü 100 bin Euro

Emre Kılınç 50 bin Euro

Son dakika haberleri | Milli takımın primleri belli oldu! İşte detaylar...

Dorukhan Toköz 100 bin Euro

Altay Bayındır 200 bin Euro

Cenk Tosun 100 bin Euro

Halil Akbunar 75 bin Euro

Abdülkerim Bardakçı 50 bin Euro

Son dakika haberleri | Milli takımın primleri belli oldu! İşte detaylar...

Toplam tutar: 3 milyon 750 bin Euro / 35 milyon 962 bin 500 TL.

NOT: Prosedüre göre kaleciler oyuna girme şansı az olduğu için tam prim alıyor.

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