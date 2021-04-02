Son dakika haberleri | Milli takımın primleri belli oldu! İşte detaylar...
Son dakika spor haberleri: 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubunda oynadığı 3 karşılaşmada 7 puan toplayan A Milli Futbol Takımı'mız da milli futbolcularımızın galibiyet primleri belli oldu. İşte o liste...
Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF), "Bizim Çocuklar'ın" galibiyet primini belirledi. 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda Hollanda ve Norveç'i mağlup eden A Milli Takım'a, Türkiye Futbol Federasyonu maç başı 100'er bin Euro (960 bin TL) prim verdi.
100 bin Euro'nun prim sistemine göre dağılımı sağlandı. Ajansspor'un haberine göre; ilk 11 oyuncusu 100 bin Euro(%100), karşılaşmaya sonradan dahil olan oyuncu 75 bin Euro(%75), kadroda yer alan oyuncu da 50 bin Euro(%50) kazandı.
İŞTE O LİSTE
Uğurcan Çakır 200 bin Euro
Çağlar Söyüncü 200 bin Euro
Umut Meraş 200 bin Euro
Ozan Tufan 200 bin Euro
Okay Yokuşlu 200 bin Euro
Hakan Çalhanoğlu 200 bin Euro
Yusuf Yazıcı 200 bin Euro
Kenan Karaman 200 bin Euro
Burak Yılmaz 200 bin Euro
Zeki Çelik 100 bin Euro
Ozan Kabak 175 bin Euro
Kaan Ayhan 175 bin Euro
Caner Erkin 150 bin Euro
Enes Ünal 150 bin Euro
Taylan Antalyalı 150 bin Euro
Deniz Türüç 125 bin Euro
Mert Günok 200 bin Euro
Mert Müldür 150 bin Euro
Orkun Kökçü 100 bin Euro
Emre Kılınç 50 bin Euro
Dorukhan Toköz 100 bin Euro
Altay Bayındır 200 bin Euro
Cenk Tosun 100 bin Euro
Halil Akbunar 75 bin Euro
Abdülkerim Bardakçı 50 bin Euro
Toplam tutar: 3 milyon 750 bin Euro / 35 milyon 962 bin 500 TL.
NOT: Prosedüre göre kaleciler oyuna girme şansı az olduğu için tam prim alıyor.
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