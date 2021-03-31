Burak Yılmaz Türkiye - Letonya maçında 28. golünü attı
A Milli Futbol Takımı'mızın tecrübeli futbolcusu Burak Yılmaz, Letonya maçında penaltıdan attığı golle milli formayla 28. golünü kaydetti.
A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri 3. maçında Letonya'yı ağırladığı karşılaşmada Burak Yılmaz, 52. dakikada penaltıdan ağları havalandırarak milli forma altındaki 28. golüne imza attı. Mert Müldür'ün 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdiği pozisyonda Tobers tarafından düşürülmesi sonucu Hakem Daniel Stefanski penaltı noktasını gösterirken, topun başına geçen yıldız golcü, fileleri havalandırarak skoru 3-1'e getiren isim oldu. Gruptaki ilk maçta Hollanda karşısında hat-trick yapan Burak Yılmaz, Letonya karşısında da gol sevinci yaşayarak 3. maçında 4. golüne ulaştı.
A Milli Takım forması altında 66. maçına çıkan Burak, 28. golünü kaydetti.
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