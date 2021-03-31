31 Mart 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Burak Yılmaz Türkiye - Letonya maçında 28. golünü attı

Burak Yılmaz’dan 28. gol
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 31.03.2021

A Milli Futbol Takımı'mızın tecrübeli futbolcusu , maçında penaltıdan attığı golle milli formayla 28. golünü kaydetti.

'ın 3. maçında 'yı ağırladığı karşılaşmada , 52. dakikada penaltıdan ağları havalandırarak milli forma altındaki 28. golüne imza attı. 'ün 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdiği pozisyonda tarafından düşürülmesi sonucu Hakem penaltı noktasını gösterirken, topun başına geçen yıldız golcü, fileleri havalandırarak skoru 3-1'e getiren isim oldu. Gruptaki ilk maçta karşısında hat-trick yapan Burak Yılmaz, Letonya karşısında da gol sevinci yaşayarak 3. maçında 4. golüne ulaştı.

A Milli Takım forması altında 66. maçına çıkan Burak, 28. golünü kaydetti.

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